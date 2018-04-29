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興建水力發電廠成浪潮 歐洲野生河流恐受害

2018-04-29 10:46中央社 科尼茨28日綜合外電報導

環保倡議人士今天表示，未來幾年在巴爾幹半島興建大約3000座水力發電廠的計畫，恐危及歐洲最後幾條野生河流和若干最重要的生物多樣性熱點，還說潔淨能源也可能傷害環境。

路透社報導，批評人士說，從斯洛維尼亞到阿爾巴尼亞，大肆興築水力發電廠不僅威脅地區特有種魚類等野生動物生存，人類取得飲用和漁業及農業用水的途徑也受到影響。

紀錄片「藍色之心」（Blue Heart）導演凱勞特（Britton Caillouette）說：「興建水力發電廠的海嘯正在席捲這個地區，但沒有人真正了解這件事。」

這部紀錄片聚焦地方居民和運動人士致力阻止興建水力發電廠的努力，今天在科尼茨（Konjik）附近的伊德巴大壩（Idbar dam）舉行全球首映。

全球各國為達成巴黎氣候協定的潔淨能源目標，以對抗氣候變遷，投資再生能源計畫如雨後春筍般冒出。

歐洲聯盟（EU）的目標是在2030年前，讓歐盟使用再生能源的比例達到至少27%。

倡議團體「河流觀察」（Riverwatch）負責人埃科曼（Ulrich Eichelmann）說，例如水力發電等潔淨能源，也可能為環境帶來負面影響。

埃科曼說：「不會排放二氧化碳，並不代表它很好。」

諮詢公司Fluvius2017年公布的報告說，這類小規模計畫造成的危害大多特別嚴重，因為水流改道流向管線，使河流本該流經的水道空空如也，使得動物群以及流水侵蝕減少。

報告還說，有超過1/3的水壩計畫興建在環境保護區內，其中有些甚至在國家公園裡。

再生能源紀錄片巴黎氣候協定

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