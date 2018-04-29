美中貿易摩擦 李顯龍：東協很擔心

2018-04-29 01:49 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



東協峰會廿八日在新加坡舉行，峰會輪值主席、新加坡總理李顯龍發表開幕演說。 （美聯社） 分享 facebook

東協峰會廿八日於新加坡開幕，輪值主席新加坡總理李顯龍在演說中提出對美國和中國大陸爆發貿易戰的憂慮，峰會亦討論緬甸洛興雅族人道危機，以及南海主權爭議等問題。

東協十個成員國的主要貿易夥伴前兩強，不脫美國和中國大陸。美國總統川普宣布對中國大陸加徵近一千五百億美元關稅，中國大陸立刻列出美國進口產品清單，以相同手段報復，各國憂慮兩國對立恐升溫成貿易戰。

李顯龍指出：「最近美國與中國大陸間的貿易緊張，令人憂心。我們深刻關切保護主義及反全球化情緒的高漲問題。」

他表示，開放及遵循規定的多邊貿易系統，是支撐東協成長的動能，如今因許多國家因政治問題轉而反對自由貿易，而面臨壓力。

美國貿易代表署主管亞洲事務的副貿易代表吉里希（Jeffrey Gerrish）廿六日明確表示，總統川普想要「重新平衡」與東協國家的貿易關係，且偏好與東協各會員國簽署雙邊貿易協定，而非集體自貿協定。

不過，分析師和談判專家認為，東協並未對可能的貿易戰作好準備，也沒有跡象顯示，成員國對於貿易戰升溫時可能帶來的負面影響預作協商。新加坡智庫「亞洲貿易中心」創辦人黛博拉．艾姆斯說：「貿易戰將是破壞性的，我認為最大的挑戰是，大多數國家沒有意識到它的破壞性，沒有人估算這些數字。」

此外，緬甸西南部若開邦的洛興雅人去年爆發新一波逃難潮，洛興雅武裝分子和政府軍發生衝突，政府派兵鎮壓，逾五十萬名洛興雅人逃離家鄉，前往孟加拉尋求庇護。

洛興雅問題難解，儘管東協成員國建議緬甸同意國際調查小組進駐，但峰會中對此議題仍無進展。

李顯龍表示，關於南海爭議，東協與中國大陸已於上月開始談判「南海行為準則（ＣＯＣ）」，可望達成初步結論。

南海是全球最繁忙的水道之一，加上蘊藏石油，周圍國家皆主張擁有部分南海島嶼或海域，包括越南、菲律賓、馬來西亞等國。

李顯龍在聲明中指出：「我們在準則中強調，聲索國及其他各國在行為上非軍事化和自我克制的重要，否則可能使情況複雜化，並升高南海區域緊張。」

東協成員國也在峰會中表達對兩韓峰會釋放和平訊息的歡迎。據早前報導，新加坡是川金會可能地點之一，李顯龍說，並未收到要新加坡主辦川金會的請求。