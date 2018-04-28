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摩根大通上調微軟股票評級

2018-04-28 22:54經濟日報 記者謝汶均╱即時報導

摩根大通指出，微軟股價今年將顯著飆漲，主要受惠於旗下Azure雲端運算業務的強勁成長。

摩根大通將微軟股票評級由「中性」上調至「買進」，並預測微軟今年獲利將優於預期。

微軟26日公布上季財報，獲利優於預期，該公司對本季營收的預期同樣也高於華爾街分析師的平均預測。

摩根大通分析師莫菲（Mark Murphy）說：「我們認為微軟將在企業市場占有主導地位，也會從廣泛且強大的雲端運算解決方案中受益…儘管電腦週期和Windows相關業務也十分重要，我們相信微軟已開始透過成功的雲端策略前進。」

摩根華爾街

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