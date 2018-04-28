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川普：已和文在寅通電話、川金會地點已定

中醫藥團訪印度 強化台印傳統醫藥合作

2018-04-28 22:53中央社 新德里28日專電

在新南向政策下，衛生福利部中醫藥司長黃怡超率訪問團，拜會印度阿育吠陀部等各單位，雙方並決定推動簽訂合作備忘錄，強化合作。

黃怡超率領衛福部國家中醫藥研究所所長張芳榮、中醫師與傳統醫藥專家等多人，24日起抵達印度，在駐印度代表處協助下，由長期推動台印傳統醫療合作的駐印度代表處科技組長陳和賢安排，且陪同進行4天訪問，準備明天返台。

衛福部中醫藥訪問團這幾天陸續拜會主管傳統醫藥和瑜珈的印度阿育吠陀部（Ministry of Ayush）、全印度阿育吠陀研究醫院（All India Institute ofAyurveda）和國家阿育吠陀研究中心（NationalInstitute of Ayurveda）等單位，台印傳統醫藥專家進行首次深入接觸。

黃怡超表示，他們在24日拜會阿育吠陀部，與負責阿育吠陀（Ayurveda）、瑜珈（Yoga）、烏納尼（Unani）、希達（siddha）及順勢療法的次長和司長等人會面，發現台印傳統醫藥在全人調理等觀念有許多共通之處，也有很大的相互學習和合作空間。

烏納尼是印度蒙兀兒帝國時期及中東的波斯阿拉伯傳統醫療；希達則是南印度傳統醫療。

他指出，雙方在會談後認為，台印在傳統醫療有3個層面可以合作。首先是推動簽訂台印傳統醫藥合作備忘錄，藉此推動台印傳統醫藥從業人員交流，且共同舉辦學術討論活動，並交換學生。

其次，衛福部中醫藥研究所今年計畫邀請印度阿育吠陀和傳統醫藥專家到台灣，在台擔任訪問學者並開設阿育吠陀講座，讓台灣更多人進一步了解阿育吠陀、瑜珈、烏納尼、希達和順勢療法等5大類印度傳統醫藥療法。

黃怡超表示，中醫藥司也預計下半年在台舉辦研討會，針對台、印雙方傳統醫藥，從知識體系、認識疾病、健康、生命、預防疾病及相關專業人員訓練、法規管理等，強化雙方專家、學者和官員交流。

此外，他說，在參觀全印度阿育吠陀研究醫院等單位後，發現印度能夠以阿育吠陀等傳統醫療為醫療單位的主體，而手術、照X光等西醫則站在支援角度協助治癒病人，值得台灣學習。

黃怡超也指出，中醫藥司也將與印度政府合作，積極推動台印相互承認、認證彼此的傳統醫藥產品優良製造規範（例如台灣的GMP），協助雙方傳統醫藥產品更容易進入對方市場。

印度中醫衛福部

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