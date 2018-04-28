巴西首季失業率13.1% 較上季攀升

2018-04-28 08:47 中央社 聖保羅27日專電



巴西地理統計局今天在里約熱內盧公布「全國家庭普查」報告指出，今年首季巴西失業率達13.1%，較上一季攀升1.3個百分點。

巴西地統局（IBGE）數據顯示，今年首季巴西失業人口達1370萬人，較上季1230萬人增加11.2%，但較2017年同期1420萬人減少3.4%。

數據顯示，今年首季全國在職人口達9060萬人，較去年最後一季9210萬人減少1.7%，但較2017年首季8890萬人成長1.8%。

巴西地統局報告還指出，今年首季巴西勞工實際平均月收入為巴西幣2169元（約新台幣1萬8494元），與去年最後一季和去年同期的金額相當。