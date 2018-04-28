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企業財報多空互異 美股震盪收平

2018-04-28 05:35中央社 紐約27日綜合外電報導

美國公布第一季經濟成長優於預期，但企業財報多空互異，美股今天盤中震盪，終場持平作收。

道瓊工業指數終場下跌11.15點，或0.05%，收在24311.19點；標準普爾500指數上漲2.97點，或0.11%，收在2669.91點。

科技股為主的那斯達克指數上漲1.124點，或0.02%，收在7119.801點。

美股科技股

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