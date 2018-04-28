科技股回溫 歐股收紅

2018-04-28 02:19 中央社 倫敦27日綜合外電報導



歐洲股市收紅，主要因西班牙銀行獲利佳，以及科技股回溫，帶動歐股週線連5紅，為去年9月以來最長漲勢。

倫敦FTSE 100指數上漲1.09%，收在7502.21。

法蘭克福DAX 30指數上漲0.64%，收在12580.87。

巴黎CAC 40指數上漲0.54%，收在5483.19。