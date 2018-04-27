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白宮經濟顧問：中美貿易談判將是「漫長過程」

2018-04-27 12:57聯合報 記者林宸誼╱即時報導

美國總統川普首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，希望即將與中國大陸進行的貿易談判能夠取得進展，但要解決美國的訴求，將是「一段漫長的過程」。

香港經濟日報報導，川普正準備推派一個代表團前往大陸，試圖阻止貿易戰全面爆發。川普日前威脅在最新一輪的關稅舉動，對1000億美元大陸商品徵收關稅，目標可能包括手機、電腦與其他消費品。

被視為白宮對貿易問題相對溫和的庫德洛表示，他將加入美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）領軍的代表團，參加將於北京舉行的會談。

代表團成員還包括對大陸抱持懷疑態度的國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro），以及美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）。

對於代表團何時出發，庫德洛不願表示意見。而之前華爾街日報指出，會晤將在大約下月3及4日舉行。

庫德洛表示，希望可以取得些許進展。這不會是最終章、不會是終點，這是一個漫長的過程。

庫德洛日前才與蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）會面，由於蘋果許多產品皆由中國大陸製造，庫克呼籲美中兩國在近期的貿易紛爭中保持冷靜。

對於庫克是否要求川普改變對中貿易政策，以及庫克是否說明了加徵關稅可能對科技公司造成何等傷害，庫德洛皆不予置評。

「庫克過去認為大陸必須做出一些重大的改變，目前他也持續這樣認為」，庫德洛表示，「他對技術被迫轉移以及知識產權剽竊相關的所有問題顯然相當敏感。」

美國總統川普首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。香港經濟日報
美國總統川普首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）。香港經濟日報
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