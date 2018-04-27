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日銀維持政策利率不變 10年公債殖利率目標保持0

2018-04-27 11:10經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

日本銀行（央行）政策委員會以8票對1票，決議維持政策利率不變於負0.100%，10年期公債殖利率目標保持於0。

彭博調查所有經濟專家都認為日銀會按兵不動。

不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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