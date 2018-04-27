繼AMD後半導體業又一驚喜：英特爾調高財測

2018-04-27 06:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



英特爾（Intel）第1季財報優於預期並調高全年營收和獲利預測，反映資料中心和個人電腦用晶片需求強旺。

●英特爾調高全年營收預測25億美元，至675億加減10億美元。預估第2季營收為163億美元，加上或減去5億美元，分析師原估156億美元。每股獲利為0.85美元。

●英特爾盤後股價飆漲8.9%，今年以來至昨天漲15%，漲幅已領先同業。

●英特爾指出，人工智慧應用所新增的需求帶動資料中心晶片業績。 執行長科再奇（Brian Krzanich）說：「英特爾業績實力凸顯我對我們的策略和由資料成長所帶動運算表現的信心」

●英特爾財務長 Bob Swan說：「就資料中心事業而言，我們預料第1季所見的趨勢會持續至第2季。各事業均有長進，雲端尤其強勁，成長45%，通訊在資本支出較溫和的環境下成長33%。」

●第１季營收成長9%至161億美元，分析師原估150.6億美元。第1季獲利45億美元，每股獲利0.93美元，優於分析師原估的0.71美元。