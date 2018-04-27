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美科技股隨財報驚喜強彈 道瓊漲238點

2018-04-27 06:04經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國股市周四上漲，科技股走強，臉書（Facebook）和超微公司（AMD）強旺財報令投資人振奮，同時美國10年期公債殖利率也跌至3%以下。

臉書取得兩年來最大漲幅，上漲9.1%，那斯達克綜合指數大漲1.6%，擺脫連五日頹勢。標普500指數上漲1%，道瓊工業平均指數上漲238.51點，漲幅1%，收23,322.34點。

超微大漲13.7%，帶動費城半導體指數反攻2.1%，終結連六跌。高通（Qualcomm）漲1.4%。

英特爾（Intel）美國股市收盤後發布財報，第1季營收超過最高分析師預估，股價在盤後交易中上漲超過8%。

隨著10年期殖利率9天來首次下跌，利率敏感型股票上漲。

Jackson Hole 資本夥伴公司 Channing Smith說：「企業獲利持續優於預期，地緣政治疑慮暫時擺在一旁。這是10年期公債殖利率上漲、通膨預期、地緣政治顧慮以及關稅疑慮，對上幾年來最佳獲利之間的市場拔河。」

嘉信理財投資管理公司股票投資長Omar Aguilar說：「財報浪潮終於唱主角。」「財報和經濟的利多被固定收益方面的殖利率上漲所抵消，造成額外的波動。」

United Parcel Service 股價上漲4.3%，儘管有成本和天候不利因素，第1季獲利和業績仍有成長。

美國將於周五發布第一季度GDP數據；接受彭博調查的經濟學家預計成長2.0%。

周四盤後發布財報的還有：

--亞馬遜上季第2季營收預期中點符合分析師預估；股票盤後一度上漲7.3%

--微軟上季營收超過最高分析師預估，但盤後交易股價下跌

--星巴克第二季度調整後每股純益符合分析師預估；盤後交易股價下跌

超微財報驚喜，讓費城半導體指數終於一吐連跌六日怨氣。美聯社
超微財報驚喜，讓費城半導體指數終於一吐連跌六日怨氣。美聯社
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