油價小漲 維持在近3年高點附近

2018-04-27 05:56 中央社 紐約26日綜合外電報導



世界油價今天小漲，維持在3年來高點的附近，投資人仍在觀望美國是否會退出列強與伊朗達成的核子協議。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油期貨價格上漲14美分，收在每桶68.19美元。

倫敦市場北海布倫特原油期貨價格上漲74美分，收在74.74美元。