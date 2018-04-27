歐洲央行偏「鴿派」 有必要將續購債

2018-04-27 00:58 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



歐洲央行（ECB）27日召開決策會議，利率及現行購債計畫都不變。 路透 分享 facebook

歐洲央行（ECB）27日召開決策會議，利率及現行購債計畫都不變，總裁德拉基在記者會的發言稍偏「鴿派」，指出今年來經濟成長已轉溫和，核心通膨率尚未出現趨向上升的信號，仍需要寬鬆政策支撐成長與通膨。由於會議決策及德拉基的發言大致符合預期，歐元兌美元走低至1.21附近。

ECB決定主要再融資利率、邊際放款利率及存款利率不變，分別維持在0%、0.25%及-0.4%；每個月將繼續購買資產300億歐元，直到9月底止，之後「如有必要」還將繼續購買，到期債券收回的本金將重新投入市場。現行超低利率維持到購債措施結束「很久之後」。會後聲明只改了日期。

決策官員相信歐元區第1季成長偏弱，並非景氣嚴重下降的信號，而是基於一些暫時性因素，包括氣候惡劣，及去年下半年經濟表現超強等。委員們也關切歐元升值，及中美貿易衝突升高，可能傷害歐洲的出口。

德拉基在記者會上表示，會中並未討論貨幣政策本身；但他強調仍需要充分的貨幣擴張政策。

德拉基指出，3月初會議後陸續公布的資訊顯示經濟成長趨於溫和，可能是從之前的高速成長回落，以及一些暫時性因素，但仍符合堅實且普遍擴張的條件。經濟成長向上或向下的風險大致平衡，風險主要來自全球性因素，尤其保護主義。