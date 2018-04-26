經濟解析／ECB可能要更晚才能跟超寬鬆政策說再見

2018-04-26 22:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



歐洲央行（ECB）去年憑著經濟成長強勁，跨出了貨幣政策正常化的第一步，計劃在今年內開始停止量化寬鬆（QE）政策。但今年以來經濟指標普遍令人失望，迫使ECB不得不重新考慮，可能須更晚才能跟寬鬆政策說再見，升息的時機也將延後，使ECB未來的政策操作空間更小。

ING集團經濟學者布塞斯基表示，「ECB購債計畫可能要持續到2019年第一季。今年第1季通膨未升，經濟成長也遠低於預估。ECB現在雖然還不會修改經濟預測，但今年的展望將益發不確定」。

經濟數據（硬數據）方面，德國出口與製造業數字均大幅下降。至於各項信心指標（軟指標）則較為分歧，4月採購經理人指數（PMI）顯示景氣減緩只是暫時，但德國Ifo信心指數仍然偏弱。

基於數據偏弱，經濟學者已將預估ECB開始升息的時間從2019年中，延後到2019年底。

許多ECB決策官員希望現行QE計畫於9月結束後，10-12月再縮小購債規模，於12月完全結束。但現在經濟學者認為，這項想法能否落實已經存疑。

如果ECB不能結束QE，在貨幣政策正常化方面將遠遠落在美國聯準會（Fed）之後，也將使ECB缺乏彈藥來因應下一次的經濟滑坡。瑞信銀行經濟學者希爾表示，「如果ECB要到2019年底才首次升息，則下次衰退來臨時，ECB能夠降息的空間將非常小」。