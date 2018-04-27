聯手抗塑膠汙染 英42企業簽減塑契約

2018-04-27 00:06 中央社 倫敦26日綜合外電報導



馬莎百貨、寶鹼和可口可樂等零售和日用品大企業，今天聯同其他39家英國企業簽署承諾消除不必要塑膠包裝的契約，以推動反污染。他們並希望掀起全球響應。

法新社報導，由於塑膠汙染問題益發令人擔憂，尤其在海洋的汙染，因此馬莎百貨（Marks & Spencer）、寶鹼（Procter & Gamble）和可口可樂（Coca-Cola）等42家企業簽署「英國塑膠契約」（UK PlasticsPact）。他們合計占英國塑膠包裝市場的80%。

這份契約的目標是未來7年內透過一連串措施，試圖解決塑膠汙染問題。這些措施包括減少一次性塑膠包裝、讓所有塑膠包裝可重覆使用或回收，以及規定所有塑膠包裝必須含30%的可回收材料。

帶頭推動計畫的環保團體「廢棄物及資源行動計畫」（WRAP）負責人高佛（Marcus Gover）表示：「這需要整個塑膠系統的大改變，唯有讓所有環節的分子共同承諾採取行動，才能夠達成。」

他還說：「這是『英國塑膠契約』獨特之處。它讓所有個人、企業和團體在共同意願上合作，願意為解決塑膠汙染問題採取行動。我們將不會有比現在更適合行動的時機，而眾志成城。」