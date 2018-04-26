上市公司財報亮麗 美股開盤上揚

2018-04-26 22:40 中央社 紐約26日綜合外電報導



美股今天早盤上揚，多頭力道來自臉書等上市公司的財報多半亮麗，雖然航空股因燃料成本增加疑慮而下挫。

華爾街股市開盤大約10分鐘後，道瓊工業指數攀升0.3%，站上24146.19點。

標準普爾指數漲升0.4%，來到2648.58點；科技股那斯達克指數漲0.8%，來到7060.93點。