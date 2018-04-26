鴻海美新廠用水取自密西根湖 威州政府准了

2018-04-26 21:32 中央社 台北26日電



鴻海美國威州新廠有進展。外媒報導美國威州政府批准鴻海新廠、每天可使用來自密西根湖數百萬加侖的水資源。鴻海指出，會遵循社會及環境責任行為準則。

國外新聞網站Journal Sentinel報導，美國威斯康辛州天然資源部門（Wisconsin Department ofNatural Resources）批准，拉辛郡（Racine）可引用來自密西根湖的水資源，到蒙特普萊森（MountPleasant）村的鴻海預定廠區，作為製造先進面板所用。

報導指出，拉辛郡規劃每日引用密西根湖水容量平均700萬加侖，其中580萬加侖由鴻海在當地的先進面板廠使用，不過預計有270萬加侖的水容量無法回收。

對於上述消息，鴻海集團聲明指出，很高興在拉辛郡的水資源應用計畫，得到威斯康辛州自然資源部批准，這項計畫是未來基礎設施發展的關鍵，並且與拉辛郡的就業投資以及技術製造中心發展息息相關。

鴻海表示，維護永續環境生態一向是集團最重視的環節，這包含水源取用、水質維護和廢水處理等相關過程，皆符合法令規範。未來集團將透過系統化的方法結合綠色及永續發展，讓威斯康辛州的營運過程，達到減低用水量，優化用水品質，廢水循環再利用等目標。

鴻海集團表示，將運用水回收處置技術，以符合永續發展的標準。

鴻海指出，身為致力維護永續生態的科技製造先驅，良善的企業公民以及威斯康辛州社區負責任的一份子，堅信自身對保護環境的義務，除了設立高標準的環境品質規範，也讓政府相關機構、外部客戶及內部團隊共同進行監督，力求在業務營運各面向，都遵循社會及環境責任行為準則。

鴻海集團選定威州東南部設廠，主要是當地靠近94號州際公路，有利交通運輸。此外拉辛郡靠近密西根湖，鴻海設立先進LCD面板廠，需要大量且品質高的水量供應生產，拉辛郡符合鴻海設廠的水質要求。

鴻海先前也表示，拉辛郡充滿才華洋溢和勤奮的人才，是此地區最具競爭優勢的關鍵，也是鴻海集團選擇在此打造第一個先進製造園區基地的原因之一。

外媒先前推測鴻海最快可能在今年春季動工，2020年開始營運。

鴻海集團總裁郭台銘與美國總統川普去年7月下旬於美國白宮同台出席記者會，共同宣布鴻海集團未來4年內將斥資100億美元，第一步選擇在威斯康辛州打造先進LCD面板廠。

去年9月中旬威斯康辛州參議會和眾議會分別通過向鴻海集團提供近30億美元現金獎勵方案。去年9月19日威斯康辛州州長華克簽署對鴻海集團30億美元租稅優惠法案。

鴻海去年10月上旬宣布將在拉辛郡的蒙特普萊森地區，建立世界先進面板製造園區，預估可創造1萬3000個工作機會。