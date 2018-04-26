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東南亞貿易訪問團 在菲律賓舉辦洽談會

2018-04-26 21:31中央社 馬尼拉26日專電

由近30家台灣廠商組成的「2018年東南亞貿易及布局訪問團」，今天在菲律賓金融重鎮馬卡蒂市（Makati）香格里拉大飯店舉辦媒合洽談會，尋找合作契機，反應熱烈。

洽談會透過一對一洽談的方式，讓台灣與菲律賓業者建立緊密且互惠的商業夥伴關係。訪問團由經濟部國際貿易局及中華民國對外貿易發展協會主辦，參加的產業涵蓋了機械設備、建築五金、汽機車零配件、電子資通訊、綠能、農業用肥料、捲門整廠設備、美妝保養品、食品暨飲料、運動健康及母嬰用品等。

貿協菲律賓駐點「馬尼拉台灣貿易中心」主任陳明淵說，貿協呼應政府「新南向政策」，看準菲律賓人口在東南亞各國中排名第2，市場大、居民相對年輕，特邀集台灣的傑出業者實地走訪，深入瞭解菲國內需市場，也尋求與菲國業者合作的機會。

貿協市場拓展處亞太組組長樊哲寧介紹，其中一家公司生產的捲門，已做到可由客戶DIY自行組裝，另一家公司能以橡膠製造運動健身產品，輕盈耐用且安全，台灣產品的創意與特色，讓它們在市場上保持強勁的競爭力。

根據貿協提供的2017年進出口統計數據，台灣為菲律賓第9大出口貿易市場、第8大進口來源國，以及第8大貿易夥伴。進出口產品方面，菲律賓主要提供台灣化學原料、蔗糖及海鮮，菲律賓從台灣進口半導體的電子產品。

台菲在地理上僅一海之隔，雙方除經貿關係密切外，社會自由風氣、南島文化等特質也相近，在農漁水產養殖業、教育領域等方面的合作也很深厚。

媒合洽談會後，訪問團明天起將拜訪菲律賓台灣工商總會，透過在菲律賓深耕已久的台商經驗分享，讓有意進入菲律賓的台灣業者進一步了解菲律賓相關法令及經商環境。

過去兩週以來，訪問團已造訪越南與印尼。

菲律賓東南亞
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