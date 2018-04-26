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超炫！ 跑車瞬間化身變形金剛

2018-04-26 19:49中央社 東京25日綜合外電報導

機器人J-deite RIDE今天公開亮相，這種機器人外型有如TAKARA TO...
機器人J-deite RIDE今天公開亮相，這種機器人外型有如TAKARA TOMY公司的「變形金剛」，可由跑車的狀態瞬間變成機器人。圖／取自youtube
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日本軟銀集團子公司Asratec等幾家公司共同研發的機器人J-deite RIDE今天公開亮相。這種機器人外型有如TAKARA TOMY公司的「變形金剛」，可由跑車的狀態瞬間變成機器人。

「日本經濟新聞」、「朝日新聞」等報導，如變形金剛的機器人J-deite RIDE採藍色色調，造型是由「機動戰士鋼彈」機械設定大師大河原邦男負責設計，重量約1.7噸，如果變成機器人的狀態的話，高3.7公尺、寬4.2公尺。

這種機器人只需一分鐘就可變成跑車的狀態，長4公尺、高1.4公尺。跑車包括駕駛在內，共可搭載2名大人，不僅能利用無線或有線遙控，方向盤、加速器、煞車等都可操作。

這款機器人的製造素材採鋁合金、玻璃纖維強化塑膠（FRP）等。經過實驗確認，理論上，呈現機器人狀態時，它可以時速100公尺的速度行走；搭載電動馬達，呈現跑車狀態時，可以時速60公里的速度奔馳。

機器人J-deite RIDE的操控軟體由Asratec、機器人的設計與開發由Brave Robotics公司負責，共同研發。Asratec的機器人開發主管吉崎航說：「可搭載2人且能行走的機器人，在世界上很罕見。而且，還能由機器人變形成跑車，堪稱獨步全球。」

Brave Robotics社長石田賢司說：「機器人是我從小時候以來的夢想，期待今後能研發出可以合體、飛翔的機器人。」

J-deite RIDE將於28日至5月6日在櫪木縣茂木町的一項活動中展示，11月也將現身美國佛羅里達州舉行的展示會。

跑車軟銀集團
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