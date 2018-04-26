研究：長期服用抗抑鬱劑 與痴呆症有關

2018-04-26 18:06 中央社 巴黎25日綜合外電報導



研究人員今天表示，英國一項大型研究顯示，長期服用某些抗抑鬱劑與痴呆症有關，但無法肯定作出結論說，罹患痴呆症是服用那些藥物所導致。

法新社報導，這項涵蓋30多萬人的研究發現，診斷罹患痴呆症的患者，在4至20年前服用所謂的抗副交感神經用藥，以治療憂鬱症和某些膀胱疾病的可能性多出將近1/3。

研究報告共同執筆人、任職倫敦東安格利亞大學健康科學學院（University of East Anglia's Schoolof Health Science）的薩瓦（George Savva）說：「我們不確定的是，服用這些藥物是否會導致罹患痴呆症。」這份研究報告發表於「英國醫學期刊」（BMJ）。

舉例來說，抗副交感神經用藥會阻止某些神經脈衝，以減少膀胱肌肉痙攣，和緩解抑鬱症狀或巴金森氏症（Parkinson's Disease）。

抗副交感神經的抗抑鬱劑包括阿米替林（Amitriptyline）、度硫平（Dosulepin）和克憂果（Paroxetine）。

研究人員比對65歲以上共4萬770名痴呆症患者，和28萬3933名未罹患痴呆症者的醫療紀錄

薩瓦在聲明中說：「全球有超過5000萬人飽受痴呆症之苦，這項數字估計會在2050年前達到1億3200萬。」

「因此研擬預防痴呆症的策略是全球的優先要務。」

研究團隊敦促服用抗副交感神經藥物的民眾諮詢醫師或藥劑師前，勿擅自停止用藥。