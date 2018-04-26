高通營收展望超預期 一掃智機陰霾 大陸市場捎來春意

2018-04-26 07:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



高通營收展望超出分析師所料，令人看好中國的智慧手機市場呈現回暖跡象。高通是最大的智慧手機晶片製造商，台積電、SK海力士預警智機成長趨緩之際，高通財測可望穩定市場信心。

●高通預估本季（公司會計年度第3季）營收將達到48億至56億美元。彭博匯整分析師原估54.5億美元。

●高通上季（公司會計年度第2季）調整後每股純益80美分，調整後營收為52億美元。分析師預測調整後每股純益70美分，營收51.9億美元。

●高通旗下最大的通訊晶片事業上季營收增長6%，但專利授權事業營收卻下滑44%，反映和蘋果的專利權爭議。

●高通股價盤後上漲1%，至49.75美元。高通今年以來下跌逾20%，跌幅在費城半導體指數成份股中排名第二。

●高通高層在受訪表示，中國智慧手機市場正在開始回暖。財務長戴維斯 （George Davis）說，雖然高通在2017年底來自中國的晶片訂單一度幾近停滯，但手機銷售已經足夠強勁，有助降低零組件庫存。「已經看到庫存迅速下降。」

●執行長莫蘭科夫坦承，美中貿易緊張使併購陷於停滯。他表示，中國監管當局延後批准高通440億美元併購恩智浦半導體（NXP Semiconductors）一案，其中雙邊關係甚於交易本身。