美股震盪 漲跌互見

2018-04-26 06:05 中央社 紐約25日綜合外電報導



美國股市今天開盤震盪，道瓊指數拜波音盈收強勁之賜上揚，不過那斯達克指數則下挫。

法新社報導，道瓊工業指數漲0.3%，收在24083.83點。

標準普爾500指數漲0.2%，收在2639.40點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌0.1%，收在7003.74點。