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憂美10年期公債殖利率走勢 歐股下跌

2018-04-26 04:09中央社 倫敦25日綜合外電報導

美國10年期政府債券殖利率24日一度觸及3%，創4年多來新高，帶給投資人壓力，歐洲股市今天均呈跌勢。

法新社報導，倫敦FTSE 100指數跌0.8%，以7379.32點作收。

法蘭克福DAX 30指數下跌0.1%，收在12422.30點。

巴黎CAC 40指數跌0.6%，收5413.60點。

法蘭克福巴黎倫敦
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