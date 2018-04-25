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ECB周四召決策會議，那些重點有得瞧？

2018-04-25 23:07經濟日報 記者任中原╱即時報導

路透
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歐洲央行（ECB）26日將召開決策會議。以下是分析師提出的決策觀察指引。

1.談的多，做的少：

專家普遍預測ECB將維持現行政策不變。多數經濟學者預料今年9月量化寬鬆政策（QE）屆滿後，ECB將緩步退場，但不會在26日做出任何政策指引，並預料到2019年才可能升息。

ING集團經濟學者布塞斯基表示，這次會議只會重覆上次的決議，或只是為6月的決策會議做些鋪墊。基於決策委員會對退場時機與細節仍爭議不休，ECB這次應會偏向沉默是金。

法國巴黎銀行歐洲經濟主管史皮南薩表示，ECB可能不會改變貨幣政策。由於經濟數據偏弱，貨幣情勢有些緊縮，且貿易爭議使景氣有下降風險，因此ECB總裁德拉基可能重申3月時的說法：即經濟雖有不少進展，但還不能宣布勝利，執行貨幣政策應謹慎、一貫且耐心。

2.對經濟情勢如何看？

第一季的經濟數據與第二季初的多項信心指標，已顯示今年歐元區經濟不如去年；而且通膨仍低於目標，全球貿易風險又再提高。

美銀美林指出，ECB本周會議不會承受太大壓力。值得注意的是經濟數據普遍令人失望，而且更難解讀。市場要聽聽德拉基怎麼說。

BMO資本市場歐洲貨幣專家加羅指出，基於ECB上次會後聲明的態度樂觀，但最近經濟數據疲軟，因此4月聲明很可能更加審慎。ECB必須承認最近的數據預示第一季，甚至上半年經濟成長低於預估。

不過並不確定經濟數據偏弱代表成長將持續減緩。4月歐元區採購經理人指數（PMI）初估值相當樂觀，且德國2月工業生產下降主要是受氣候惡劣影響。全球貿易緊張雖可能影響信心指標，然而一旦貿易緊張趨緩，指標將會迅速翻升。

3.對歐元有何意義？

去年歐元走強，對美元勁升14.1%，今年迄今歐元／美元續升1.8%，不過最近歐元溫和回檔。最近經濟降溫對歐元無助，貿易緊張也對歐元不利。

BMO匯率專家加羅指出，如果德拉基的說法率由舊章，對歐元「將是中性到稍稍有利」。

美銀美林並不預測今年ECB會對歐元匯率有重大影響，因為市場已經預期QE將於12月結束，ECB的政策操作空間有限；而且通膨目前仍低，ECB不會採取任何拉升歐元的行動。最近經濟數據偏弱，反而可能使ECB有偏向「鴿派」的可能，此將對歐元不利。

ECB通膨歐元區
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