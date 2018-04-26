推特上季營收獲利 雙增

2018-04-26 01:24 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



推特推出直播服務，加入更多個人化內容吸引用戶和廣告客戶，第1季的營收與獲利都優於預期。 法新社 分享 facebook 推特公司（Twitter）推出直播服務，加入更多個人化內容，如今終於開始顯現成果，在吸引用戶和廣告客戶帶動下，推特第1季的營收與獲利都優於預期。

推特第1季淨利為6,100萬美元或每股8美分，優於一年前的虧損6,160萬美元或每股9美分，不計特定項目，上季每股盈餘16美分，優於分析師原估的每股12美分。

推特上季營收擴大至6.649億美元，一口氣躍增21%，寫下兩年來最大增幅，優於分析師預估的6.059億美元。推特每月活躍用戶則擴增至3.36億人，較前期增加600萬人。

過去幾年推特一路走來跌跌撞撞，苦於如何跟臉書、YouTube等平台爭奪廣告，不過最新財報可望讓愈來愈多分析師相信，推特已經穩住陣腳。

在美國市場已經飽和的情況下，推特有更多成長動能來自國際市場，第1季美國市場的營收僅較一年前成長2%，但國際市場勁增53%，占總營收的比率高達48%。

拜美國總統川普等公眾人物不時推文之賜，推特的品牌知名度大開，川普是推特名氣最大的用戶之一，奧運、選舉等國際重大活動也有助於帶動推特用戶成長。在推特努力刪除恐怖主義、誹謗等推文的情況下，廣告客戶對推特的觀感也見改善。

推特股價25日開盤大漲5%，不久便翻黑下挫4%，因投資人焦點轉向公司前景。財務長說，由於成長基期高，今年營收成長狀況可能和2016年類似。