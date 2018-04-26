日本武田買愛爾蘭藥廠 好事近

2018-04-26 01:24 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



日本武田藥品公司已敲定初步協議，將以約650億美元的價碼收購愛爾蘭製藥商Shire公司，預料此舉可能帶動新一波大型製藥公司併購熱潮。

經濟日報提供 分享 facebook 武田前幾次提案遭Shire回絕，但24日第五次開價把現金與股票併購價碼提高到460億英鎊（640億美元），相當於每股49英鎊（含7.26英鎊現金和價值21.75英鎊的股票），較3月27日武田表明收購意願前的Shire股票收盤價溢價60%，且形同把兩者合併後新公司的50%股權給予Shire股東，終於讓Shire董事會點頭應允。

武田長期志在成為全球製藥大廠、堪與輝瑞、艾伯維（AbbVie）等對手競爭，如今與Shire達成初步協議，讓武田朝這項長期目標跨進一大步。

在法國籍執行長韋伯（Christophe Weber）領導下，這家擁有237年歷史的日本製藥公司積極尋求併購海外資產以提升競爭力，收購Shire將是武田歷來最大的賭注，也是日本企業最大的海外併購案。但投資人顯然仍存疑，武田25日東京收盤暴跌7%至4,510日圓，早盤跌幅一度達9%。

根據Dealogic的資料，這樁併購案包含承接Shire債務總值逾800億美元，若順利完成，將躋身全球大型製藥業併購案之列，但排名在2000年輝瑞以1,120億美元併購華納蘭懋（Warner-Lambert）之後。

分析師預期，此舉可能迫使輝瑞等製藥業大咖展開類似的併購行動。武田若如願把Shire前景亮麗的罕見疾病藥物組合納入產品陣容，補強武田欠缺開發後期重大實驗藥品之不足，也有助於減輕暢銷藥專利將到期的衝擊。