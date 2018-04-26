德國政府看好經濟前景 將創造百萬工作機會

2018-04-26 04:26 中央社 法蘭克福25日綜合外電報導



德國經濟部今天公布2018-2019年一系列樂觀的預測數據，並表示，持續到明年的強勁經濟成長，將有助於創造100萬個新的工作機會。

法新社報導，經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）說：「在全球成長迅速的背景下，德國景氣循環繁榮，持續好轉。」

德國經濟學家將2018年成長預測從2.4%小幅調降到2.3%。

但他們對2019年的展望樂觀得多，預測經濟將擴張2.1%，而非1月預測的1.7%。