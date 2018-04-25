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台積電引爆賣壓 蘋果五天市值蒸發800億美元

2018-04-25 21:12經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

包括台積電、SK海力士等蘋果供應商接二連三對展望示警，引爆蘋果公司賣壓，過去五天市值蒸發約800億美元。外界除了擔憂蘋果股價以外，也擔心美股這一波由科技族群帶動的漲勢接近尾聲。

路透報導，過去五個交易日來，蘋果股價累計大跌9%，市值蒸發800億美元。美媒CNBC報導，iPhone的需求不振，已讓華爾街陷入「全面恐慌模式」。

近日蘋果「跌跌不休」的原因，是源自於上周四台積電的財測不如預期，台積電預估第2季營收介於78億至79億美元，低於華爾街原估的88億美元，台積電將原因歸咎於手機產業的需求疲弱。專家認為，台積電的財測是晶片產業與股市下跌的預兆。

消費者情報研究合夥公司（CIRP）的數據顯示，上季iPhone X銷量占整體iPhone的比重下滑，從去年第4季的20%降至16%，不如iPhone 8的23%和iPhone 8 Plus的21%，凸顯iPhone X買氣降溫。

蘋果預定在台灣時間5月2日公布上季財報，iPhone X銷量、下半年新機進展以及美中貿易戰對於蘋果的衝擊，將是法人關注焦點。

在業者頻頻示警手機市場成長動能趨緩的情勢下，不光iPhone X需求烏雲罩頂，市調機構Canalys也表示，南韓三星旗艦機種Galaxy S9和S9 Plus上市前四周銷量可能僅略高於800萬支，未能超越2016年3月S7系列寫下的900萬支。

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