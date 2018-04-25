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從3M和CAT財報 可知美股投資人現在怕什麼

2018-04-25 18:17經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

巴隆周刊（Barron's）報導，有幾個因素導致美股道瓊工業指數24日大跌425點，其中之一是通膨蠢蠢欲動，從3M和卡特彼勒（Caterpillar，股票代號CAT）的財報可見端倪。投資人擔心，若是物價漲勢持續升溫，可能促使聯準會（Fed）加快升息腳步。

美股24日賣壓湧現，Google母公司Alphabet的利潤率下滑，營建設備製造商卡特彼勒等大型指標股的盈餘前景令投資人憂慮，都為股價跌勢推波助瀾

但另一個經濟因素也令投資人不安：通膨復熾。

投資人今年對物價上漲特別焦慮，因為通膨復熾可能迫使Fed升息腳步比預期還要快。

日前市場對通膨疑慮再起。卡特彼勒和3M主管都表示，原物料成本逐漸升高，迫使他們調高價格因應。

乍看下，卡特彼勒的盈餘隨大宗商品行情上漲而受益，因為商品價格上漲有利於該公司的礦業客戶，進而可望助長卡特彼勒的重機具銷售。但生產重機具需要用到鋼鐵，這意味原物料漲價也會推升卡特彼勒的製造成本。財務長哈佛森表示，卡特彼勒預計年中調漲價格，將升高的成本轉嫁給顧客。卡特彼勒24日股價大跌6.2%。

同日，生產思高牌膠帶、Post-It便利貼的工業用品與消費品製造商3M表示，也受到原物料成本上漲的打擊，因此也正調漲產品價格，調漲幅度為「數年來」最大，「且售價調漲效益足以抵銷原物料漲價的衝擊」。但受3M調降2018全年獲利預測的利空打擊，3M股價24日收盤大跌6.8%，跌幅為九年來最大。

這些廠商紛紛調漲產品售價的影響，終會反映在追蹤美國物價變化的消費者物價指數（CPI）上，可能逼得Fed做出棘手的決定：加快升息腳步。

重機具製造商卡特彼勒面臨鋼鐵等原物料漲價，將調漲產品售價因應。（圖／歐新社）
重機具製造商卡特彼勒面臨鋼鐵等原物料漲價，將調漲產品售價因應。（圖／歐新社）
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通膨漲價Fed
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