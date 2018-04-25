大陸募集第二階段IC產業基金，歡迎外資加入

2018-04-25 16:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



中國國家集成電路（IC，積體電路）產業投資基金公司邀請外資加入第二階段募資計畫。主管機關工業和信息化部總工程師兼發言人陳因表示，「國家IC基金仍在募集資金，我們歡迎外國企業參與這項基金」。

IC基金第一階段共募集約1,400億人民幣，已分別投入20多家上市公司，包括中興通訊與中芯國際公司，主要出資者是中國中央及地方政府與國有企業。目前並不清楚工業和信息化部是否已與任何外資接觸。

陳因表示，「中國擁有龐大的電子信息市場，我們將繼續採取創新與國際之路。我們將設法在關鍵性技術上加速突破」。