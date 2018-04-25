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評／無所不在的娃娃機，全都是合法的嗎？

全家只有她聽力正常 是何感覺？

2018-04-25 14:45聯合報 記者郭宣含╱即時報導

澳洲女子裘蒂．曼迪（Jodee Mundy）是由聾人父母養大的孩子，她是家中唯一有正常聽力的人，自小便是家庭與外面世界的重要溝通橋樑。

曼迪剛滿5歲時，在超市和媽媽走丟了。店員發現曼迪後將她帶到服務台開始尋人廣播，幾分鐘後無人出現，第二次廣播後依舊無人前來。突然之間，曼迪氣急敗壞的母親出現了，質問她到底跑去哪裡。

曼迪描述：「我當時回答，『可是那位小姐用麥克風廣播了呀』，我的母親看著我嘆氣回應，『我聽不見，你很清楚！』」

那一刻曼迪才真正了解，她的兩個哥哥和父母全聾意味著什麼。曼迪表示：「我看不見他們做不到的事，我只看到他們能做的事。突然之間，我發現兩個陣營，我的家人在一個陣營，聽常人則在另一個陣營，而我腳踏兩個陣營。從那時起，我一直努力讓這兩個世界更靠近並尋找和平。」

曼迪是「聾人的孩子」（CODA），屬於少數族群中的隱藏少數。她形容澳洲手語是她的第一語言，英文才是第二語言，畢竟她的家庭從來沒用英文交談過。

她的家庭屬於聾人文化（Deaf）。聾人社群以大寫字首來描述，他們不認為耳聾是殘疾，反而認為這是種值得驕傲的差異。

曼迪解釋：「這就像『義大利人』的字首會以大寫表示，聾人也認為自己屬於聾人文化。這不是只說我在醫學上失聰，而是大聲說出我是聾人！我比手語、我驕傲、我吶喊，我對我的語言私毫不感到羞愧。」

曼迪家中還養了兩隻失聰貓咪，這種藍眼白貓往往有基因缺陷，容易出現耳聾的情況。曼迪笑稱：「很多聾人都養這種貓，我們流行這樣！」

自小曼迪就是全家人的傳聲筒和翻譯，她經常坐在電視旁翻譯新聞給父母聽。她有時翻譯的事情很簡單，像是預約，但其他則很複雜。她回想：「像是『告訴你爸，接下來兩個月沒工作』，或者『你阿姨過世了』，一個孩子得告訴大人這等大事。」

她進入青春期後，開始厭倦當家庭的翻譯官，她開始對母親大吼：「我不是妳的秘書，要翻譯找別人去。」現在回想起來曼迪也覺得很艱難，她解釋當時她不清楚聾人社群，但她後來透過音樂找到救贖。她喜歡把音樂放得很大聲，不過鄰居會抱怨就是了。

曼迪表示，1980年代聾人服務很有限，只有在喜喪場合才有免費翻譯。她說：「我媽生了三胎，醫院都沒有翻譯人員。你能想像生產時卻不知道醫生在說什麼的感覺嗎？」

手機和網路等新科技打破溝通藩籬，提供前所未有的體驗。曼迪過去從沒辦法打電話跟父母聊天，她說第一次能夠跟家人即時視訊時，她忍不住感動啜泣。

現在，人工耳蝸可幫助聽力受損的澳洲人，大腦掃描聽力測試有助及早治療聽力問題。曼迪歡迎這些科技轉變和醫學發展，但她擔心澳洲手語會因此消失。她說：「澳洲手語有很高風險會在未來二到三個世代絕跡，這會是場悲劇。」

為了保存聾人文化，曼迪創作名為「私事」（Personal）的新劇，4月底在墨爾本演出。曼迪是表演者，她過去七年與哥哥和父母合作。她利用現場表演、超8毫米膠片，以及曼迪以聾人子女為經驗而創作的畫作，敘述她與家人的故事。

曼迪希望觀賞者看過該劇後能理解，她的家庭跟一般澳洲家庭一樣，只不過擁有自己獨特的文化和語言。她表示：「我們需要主流社會更認識我們的社群、難處、優勢、文化和語言。」

裘蒂．曼迪一邊演說，一邊利用螢幕上虛擬的自己比手語翻譯。取自Jodee Mund...
裘蒂．曼迪一邊演說，一邊利用螢幕上虛擬的自己比手語翻譯。取自Jodee Mundy Collaborations臉書
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澳洲人裘蒂．曼迪是聾人子女，努力保存聾人文化和澳洲手語。取自Jodee Mund...
澳洲人裘蒂．曼迪是聾人子女，努力保存聾人文化和澳洲手語。取自Jodee Mundy Collaborations臉書
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澳洲義大利貓咪
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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