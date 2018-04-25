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評／你悲慘的人生，真的是因為「水逆」嗎？

比經濟艙還不如 航空公司低價策略會引發階級意識

2018-04-25 12:54聯合新聞網 科技新報

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不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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