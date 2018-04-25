俄警告：美把全球納入飛彈防禦保護傘 世界更危險

2018-04-25 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



俄國外交部警告，美國要把全球納入其飛彈防禦保護傘，已超過防禦任何潛在威脅的比例原則，並擾亂國際安全體系，最終將使世界更不穩定。

俄國外交部發表聲明表示，「美國不顧後果發展飛彈防禦系統，對國際安全系統可能帶來嚴重後果，不僅在歐洲和大西洋地區，在亞太地區亦然。」

聲明表示，美國政策已成為「進一步裁減核武的主要障礙之一」，並創造「新一輪武器競賽的危險條件」。

聲明指出，美國當初把伊朗核子計畫當成美國在歐洲發展飛彈防禦系統的理由，但2015年簽訂伊朗核子協定後，美國未減緩發展飛彈防禦系統的腳步。同時，美國的全球飛彈防禦保護傘，已超過防禦任何潛在威脅的比例原則。

聲明說，美國在全球部署飛彈防禦系統，顯然是其危險的全球計畫的一部分，「旨在確保美國壓倒性軍事優勢，不惜犧牲其他國家的安全」，並「改變了攻擊武器的戰略平衡，嚴重危及全球穩定」。

俄國警告，飛彈防禦保護傘可能讓美國有「不會受傷和豁免的錯覺，助長美國為了達成目標而採取危險的片面行動」。