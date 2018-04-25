當年雅虎隱瞞個資遭駭 以10億元和解

2018-04-25 09:26 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



前身為雅虎（Yahoo）的公司遭美國聯邦主管單位指控，雅虎2014年對投資人隱瞞網路史上最大宗的個資洩漏案，現在雅虎將支付3500萬美元（約台幣10.4億元）和解。

美國證券交易委員會（SEC）24日對現名為「Altaba」的前雅虎公司宣布此行動，去年該公司的電子郵件和其他數位服務以44.8億美元（約台幣1333億元）賣給美國電信公司威瑞森（Verizon Communications）。現已非上市公司的雅虎對此控訴既不承認也不否認，但同意避免更多違反證券法情事。

雅虎數億用戶個資2014年12月遭竊，事後歸咎於俄羅斯駭客。SEC指出，雖然雅虎高層主管和律師清楚個資外洩，但公司未能進行全面調查；一直到兩年多後投資人才知道這起外洩案，當時(2016年)威瑞森對雅虎營運業務收購案已進入尾聲。

SEC舊金山辦事處主任崔伊娜（音譯，Jina Choi）在聲明中表示：「雅虎未能妥善控管並以恰當程序承擔其網路洩漏案的義務，致使其投資人對於大規模個資外洩案一無所知。」