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道瓊指數重挫逾400點 科技、工業股拖累大盤

2018-04-25 07:41經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周二重挫，主因10年公債殖利率四年來首次觸及3%，令投資人擔心企業貸款利率會更高，且企業財報缺少對對前景的積極展望。

道瓊工業指數收跌424.56點或1.74%，至24,024.13點；標普500指數收跌35.73點或1.34%，至2,634.56點；那斯達克指數收低121.25點或1.7%，至7,007.35點。

標普500指數和道瓊工業指數跌幅為兩周半最大，道瓊工業指數連跌第五日。標普500指數今年以來累計下滑1.5%。

美國10年期公債殖利率攀升，主因通膨疑慮憂和公債供給不斷增加、美國聯準會（Fed）升息等因素推動。Bruderman Asset Management首席市場策略師Oliver Pursche表示：「這導致公司的借貸成本增加。股市在過去九年上漲是受到低利率、寬鬆貨幣政策和過度流動性驅動。」

科技股和工業股周二拖累三大指數，字母公司、臉書、3M和開拓重工均下跌逾3.5%。

字母跌4.78%，抹去今年來的漲幅，因支出上升和利潤率下降。開拓重工下跌6.20%，市場擔心鋼價不斷上升，儘管公司的盈利受全球需求強勁提振超過預期。

蘋果下跌1.39%，因康寧公司表示螢幕用玻璃的銷售至少4季以來首次下降，投資人對高端智慧手機需求轉弱的疑慮加深。

美股道瓊指數周二大跌425點，科技股和金融股拖累美股三大指數。 路透
美股道瓊指數周二大跌425點，科技股和金融股拖累美股三大指數。 路透
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