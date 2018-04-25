川普：美中很有可能達成貿易協議

2018-04-25 06:55 中央社 華盛頓24日綜合外電報導



美國總統川普今天表示，美國很有可能和中國達成貿易協議，雙方官員將在幾天內坐下來談判。

路透社報導，中國已表示歡迎美國財政部長米努勤（Steven Mnuchin）前往訪問。

川普告訴記者：「中國非常認真，我們也非常認真。我們很有可能達成協議。」

他表示，米努勤將前往中國，是北京所要求代表團的一部分。

川普在白宮與法國總統馬克宏會談後也表示，美國正和歐洲聯盟進行嚴肅貿易談判。