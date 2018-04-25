美恢復制裁伊朗憂慮消退 國際油價收低

2018-04-25 05:44 中央社 紐約24日綜合外電報導



由於美國可能恢復制裁伊朗，從而抑制伊朗石油生產的憂慮消退，國際油價今天收低。

路透社報導，紐約商品交易所西德州中級原油6月交割價下跌1.37%，以每桶67.70美元作收。

倫敦北海布倫特原油6月交割價下跌1.14%，收在每桶73.86美元。