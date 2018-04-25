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道瓊指數5連跌 一年來首見

2018-04-25 04:55世界日報 記者張大仁／綜合報導

美國股市24日重跌，因投資人擔心利率上升而放棄早盤的升幅，道瓊指數成份股開拓重工在發布財報時暗示經濟成長可能在今年稍晚時放緩也是主因。

財報前瞻不佳，殖利率觸及3%，道指五連跌。（美聯社）
財報前瞻不佳，殖利率觸及3%，道指五連跌。（美聯社）
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道瓊工業平均指數收盤時下跌424.56點或1.74%報2萬4024.13點，在開盤後一度上漲131點，連五跌是一年多來首見。史坦普500指數下跌35.73點或1.34%報2634.56點。那斯達克綜合指數下跌121.25點或1.7%報7007.35點，其中臉書、亞馬遜、Alphabet和Netflix的股價均下跌超過3.5%。

「投資人對財報的期望很高。」Edward Jones投資策略師華爾(Kate Warne)說，「與此同時，很多人都在問：未來會變得更好嗎？」

「我想這就是股市出現這種變化的原因。」華爾說。

開拓重工公布的獲利和營收都超出預期，開盤股價一度走高，但該工業巨頭的股價之後隨即回落，收跌6.2%。首席財務官哈爾佛森(Bradley Halverson)在電話會議上表示，該公司展望第一季將是「今年的高水位」。

3M盤前財報一樣亮麗，但盤中股價重挫，自今年高點以來跌入熊市，獨力拉低道 指130點。

【中央社／紐約24日綜合外電報導】由於投資人憂慮升息，以及企業財報不如預期，華爾街股市3大指數今天都收低，道瓊工業指數大跌424.56點。

路透社報導，道瓊工業指數終場下跌424.56點，或1.74%，收在24024.13點。

標準普爾500指數下跌35.73點，或1.34%，收在2634.56點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌121.25點，或1.7%，收在7007.35點。

Alphabet
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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