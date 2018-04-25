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美中展開貿易談判 川普：財長米努勤即將訪陸

2018-04-25 03:19聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普24日表示，財政部長米努勤將在幾天內到中國大陸進行貿易談判。

川普與法國總統馬克宏24日於白宮進行雙邊會談，川普在會談前談及貿易指出，美國將派代表團，應中方的要求前往中國大陸；川普說，他們（指中方代表團）近期來訪，而美方也將赴陸，一切將會很好。

川普表示，米努勤（Steve Mnuchin）將在幾天內赴中進行貿易談判；川普並說，除非美中達成貿易協議，否則將持續關稅措施，而他認為雙方有很大機會能達成協議。

川普稱中國大陸國家主席習近平為了不起的人，也是他的朋友，但習代表中方，而他代表美方；美中貿易失衡嚴重，不能繼續下去。

米努勤21日才在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行春季年會表示，他正考慮赴陸就貿易問題進行談判，並對兩國未來達成協議解決爭端的可能性，保持謹慎樂觀的態度；但米努勤當時說，無法透露更多細節，也沒有具體對話時間表。

中國大陸商務部22日發布新聞稿指出，已收到美方希來北京進行經貿問題磋商的訊息，中方對此表示歡迎。

川普也提及與法國、南韓等國的貿易談判，稱與法國談貿易複雜，因為有歐盟，歐盟對美非常強硬；川普說，商務部長羅斯與財政部長米努勤等人正與歐盟進行談判，貿易逆差龐大，美方無法接受。

馬克宏23日起赴美訪問，這是川普上任以來首次接待國是訪問；川普夫婦24日上午在白宮南草坪舉行歡迎儀式，迎接馬克宏夫婦。

美國總統川普24日在白宮迎接法國總統馬克宏。華盛頓記者張加／攝影
美國總統川普24日在白宮迎接法國總統馬克宏。華盛頓記者張加／攝影
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美國總統川普（右）24日在白宮迎接法國總統馬克宏（左）。華盛頓記者張加／攝影
美國總統川普（右）24日在白宮迎接法國總統馬克宏（左）。華盛頓記者張加／攝影
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川普法國
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