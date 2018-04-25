升息引憂 美股午後大跌 道瓊跌逾2％

2018-04-25 02:50 中央社 紐約24日綜合外電報導



由於投資人憂慮升息，以及一些主要藍籌股公司在公布財報後股價重挫，華爾街股市今天午後大跌，道瓊工業指數下挫超過2%。

法新社報導，在台北時間25日凌晨1時45分左右，道瓊工業指數重挫2.1%，來到23946.81點。

標準普爾500指數下跌1.5%，來到2631.17點；那斯達克指數下挫1.7%，來到7007.50點。