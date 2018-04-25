海力士：手機市場動能趨緩

2018-04-25 01:26 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



SK海力士營收 圖／經濟日報提供 分享 facebook 在蘋果公司發布財報前夕，另一家供應商SK海力士也呼應台積電的說法，警告手機市場成長動能趨緩；同為蘋果供應商的AMS，本季財測亦令外界擔憂iPhone X的需求疲軟。

SK海力士24日表示，第1季營業利益較一年前躍增77%，擴大至4.37兆韓元（40億美元），符合市場預期，但終止營業利益連四季改寫新高的亮眼紀錄；上季營收比一年前大增38.6%至8.72兆韓元，但不如分析師預期。

SK海力士也警告智慧手機晶片銷售成長趨緩。全球智慧手機市場顯露飽和跡象，使投資人預期晶片需求與獲利成長可能都會趨於溫和。

此利空引發SK海力士24日收盤大跌2.73%。

不過，SK海力士表示，伺服器與其他高階晶片的需求強勁，可抵銷一些智慧手機晶片銷售成長降溫的衝擊，例如中國四大智慧手機業者都加速採用高性能晶片。

至於伺服器方面，北美網路資料中心業者以及百度、阿里巴巴、騰訊等中國業者也都加碼投資。

奧地利微電子（AMS）第1季調整後淨利則為9,990萬美元，營收較一年前暴增147%，攀抵4.527億美元。該公司預估第2季營收介於2.2億至2.5億美元，雖較一年前高10%至25%，但不如分析師預期。

這項利空也導致AMS 24日盤中股價暴跌14%；該股迄23日收盤止漲了8.1%。分析師說，這都跟蘋果有關，具體來說跟iPhone X有關，當前投資人正在尋找任何跟iPhone X需求有關的蛛絲馬跡，AMS短期財測不佳可能受iPhone X銷量不佳拖累。

AMS表示，其消費者事業本季將預料將因從消費者產品加速過渡到大型智慧手機相關的計畫，而面臨龐大的短期衝擊，非消費者事業則預料將維持穩健發展。受過渡措施影響，本季產能利用率將偏低，對經調整後的營業利益率造成負面衝擊。