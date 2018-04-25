Google母公司 Q1獲利報喜

2018-04-25 01:26 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 謝汶均 ／綜合外電



圖／經濟日報提供 字母資本支出 分享 facebook Google母公司字母公司（Alphabet）第1季寫下近四年來最強勁的營收增幅，反映儘管數位廣告面臨的監管趨嚴，行銷人員仍繼續使用字母公司的廣告服務。不過上季資本支出也刷新歷史紀錄，24日早盤應聲下挫近3%。

字母公司上季財報，扣除付給合作夥伴費用後的淨營收比去年同期增加24%，達249億美元，優於分析師預估的增加21%。

上季獲利94億美元，每股盈餘13.33美元，均遠優於路透預估。

投銀Tigress金融合夥公司分析師芬瑟說：「經濟暢旺使企業願意增加廣告支出，媒體廣告也正從傳統類型轉至更有效的線上和社群媒體廣告。」

不過營利率降到22%，較去年同期少了5個百分點，不如分析師預期，主因是支出三級跳，達到77億美元。財報公布後，字母股價在23日盤後一度上漲約1%，但沒多久漲幅又悉數吐回。24日早盤開低走低，盤初即大跌近3%。

字母上季支出大多集中在雲端和消費性裝置部門，因為過去幾年主攻核心的廣告業務和風險較高的創新業務，並未重視這些部門的發展，現正努力趕上亞馬遜和蘋果等對手。

Forrester研究公司預估，Google的雲端運算事業今年業績將達25億美元，但仍僅占亞馬遜雲端服務平台（AWS）單季營收的一小部分。瑞銀（UBS）推估，Google去年第4季賣出約200萬支Pixel手機，蘋果同期則賣出7,700萬支iPhone。

其他一次性支出還包括買下為Google代工手機的宏達電研發團隊的11億美元。字母公司也首次公布多年來投資Uber等新創企業的成績，估計這些投資約值110億美元。

彭博Gadfly專欄作家歐梵德指出，字母要讓投資人相信該公司擴大支出必有收穫，就須公布更多財務數據，讓外界一窺財務黑盒子內的神秘。

她說，字母能藉由讓投資人相信其管理階層的財務審慎心態，贏回投資人。隨著字母正轉移到以手機為主的運算世界，投資從自駕車到雲端運算服務等小型而快速成長的市場，投資人對於這家網路巨擘的未來獲利也充滿不確定感，但上季財報並未釐清展望。