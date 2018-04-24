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美債殖利率「攻3」 投資如何布局？

2018-04-24 12:51經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國10年期公債殖利率直逼3%，使投資人重新思考在利率相對偏高之際的投資布局。由於這次殖利率上升主要是由原料商品價格上漲帶動，而非經濟超強，因此問題比較麻煩，尤其是何時會衝擊股市。

路佛集團投資策略長鮑森表示，「歷史經驗顯示當通膨上升時，股市通常表現OK；而且在經濟動能減速時，只要通膨溫和，股市也會有良好表現。然而若出現停滯膨脹，股市與債市都會很慘」。

以下是各市場對利率上升的可能反應：

1. 投資長債沒賺頭 

金融海嘯以來，投資股市的股利率通常都高於公債殖利率，但現在兩者的差距正在縮小，標普500成分股的平均股利率對10年期公債殖利率的溢價幅度已縮到8年來最小的水準。如果10年期殖利率突破3%，便可能打破多年來「股優於債」的現象。

策略研究公司技術分析主管費洛尼指出，債市35年來的大多頭走勢已經改變，現在才只是開始。殖利率走勢將穩定向上，現在投資長債將賺不到錢。

2. 不利新興資產

新興市場投資人也須注意。3個月前殖利率雖也曾接近3%，但當時新興市場仍然樂觀，但這次卻不同，因為全球經濟同步成長的勢頭正在減弱。原料商品上漲帶動通膨升高，可能使美國貨幣政策加速緊縮，這對新興資產尤其不利。

3. 企業還債成本升高

之前信用評等較差的高殖利率公司債（垃圾債），還能因為公債殖利率偏低而受益；但如果寬鬆貨幣政策消失，舉債成本上升，企業的還債成本將更高。目前標普500企業的銀行外負債極高，高負債配上高利率，當然對企業不利。

4. 對股市是逆風

投資人須注意融資槓桿比率。當利率上升時，金融機構會提高融資帳戶的利率，迫使投資人必須逐漸減少融資，對股市當然是逆風。

目前紐約股票交易所融資帳戶的負債總額居歷史高峰。當股市上漲時，融資金額雖增加，但占總市值的比率卻不大，例如目前還不到3%；然而一旦股市下跌，融資比率便會上升，投資人必須減碼，融資賣壓將使股市雪上加霜。

5.美元看升

公債殖利率上升已使投資人緩步買進美元。過去一個月來美元匯率指數走勢已經與10年期美債殖利率同步上升。專家認為最近美元回升，是因為美國經濟展望優於歐洲及日本，這將使未來美元繼續看升。

美國經濟強勁雖對美股有利，但美元升值與殖利率上升將使金融情勢趨緊，結果是兩相抵消。另外美元升值也會約束商品價格漲勢，使通膨受到壓抑。

昨天眾所矚目的美國10年期公債殖利率3%在望。圖／擷自彭博
昨天眾所矚目的美國10年期公債殖利率3%在望。圖／擷自彭博
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通膨標普新興市場
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