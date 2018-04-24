中國高鐵前進東南亞 文化差異考驗大

2018-04-24 11:26 中央社 紐約23日專電



中國推動「一帶一路」計畫，在東南亞建設高鐵是重要一環。一名美國記者實地走訪，發現中方團隊未充分尊重所在國，克服文化差異，成為中國在東南亞拓展影響力一大考驗。

哥倫比亞大學國際公共事務學院下午舉辦座談會，邀請新書「高速帝國：中國擴張與東南亞的未來」（High-Speed Empire: Chinese Expansion and theFuture of Southeast Asia，暫譯）作者德伊格（WillDoig），探討中國向東南亞輸出高鐵技術產生的影響。

現任記者的德伊格專門報導都市發展、運輸和基礎建設。去年2月起，他走訪泰國、緬甸、寮國、馬來西亞和新加坡，觀察中國在這5國推動鐵路建設的情形，並將3個月的所見所聞寫入新書。

在德伊格眼中，中國的基礎建設能力獨步全球，尤其擅長建造鐵路，但將觸角伸向東南亞，意味中國無法像國內一樣全權掌控，勢必要面對不同國家的文化、政治動盪和社會摩擦等挑戰。

德伊格指出，中國輸出高鐵技術是封閉（self-contained）的計畫，因為英文是全球通用的工程語言，但很多中國工程師英文不強，加上中國在低度開發國家很難找到合適的勞工，因此常堅持採用中國技術、勞工和硬體，引起工程所在國的不滿。

他提到，有些寮國村民也不喜歡中國人未經同意就在當地開餐館，覺得這是不敬且無知的行為。這些文化差異產生的摩擦，在中國工程團隊所到之處屢見不鮮。

「一帶一路」不僅是中國輸出技術和過剩產能的途徑，也為中國人到海外發展營造機會，假以時日，中國勢力可能改變當地社會的風貌。

在書中，德伊格描述他造訪中寮邊境城市寶天（Boten）的經歷。

約15年前，中國和寮國政府約定，將寶天開發成一座有如「小澳門」的賭城，中方掌控水電、衛生和保全系統，甚至將時區設成北京時間。但隨著中資撤出，寶天頓時沒落，直到鐵路工程帶回中國人，這座城市才逐漸恢復生機。

德伊格原本以為東南亞國家都不喜歡中國發揮影響力，到了當地才發現，有些人張開雙臂歡迎中國幫忙發展，特別是缺乏資金和技術的國家。

他說，許多人對「一帶一路」有疑慮，是因為不確定這項龐大計畫的目的為何、沿線國家如何受益。中國正迅速學習，希望一方面照自己的意思建設，同時能顧及所在國人民的觀感，也許中國目前在東南亞遭遇的文化摩擦，將隨著時間過去而逐漸減少。