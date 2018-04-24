芬蘭將結束兩年期無條件基本收入方案 不延長擴大

2018-04-24 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



衛報報導，歐洲第一個由政府支持的全國性基本收入實驗方案將於今年稍晚喊停， 芬蘭已決定不延長這項廣受矚目的的福利計畫，改而研究其他替代選項。

自2017年1月以來，芬蘭隨機選擇2000名年紀在25至58歲間的失業者，每月發給560歐元（約台幣1.65萬元），沒有附帶任何求職或工作要求。找到新工作的人可以續領同等金額。

芬蘭政府已經拒絕社會安全機構KELA的要求，不在今年擴大實施這個為期兩年的試點方案，並表示對參與現行方案的付款將在明年1月結束。

芬蘭也已經引進新的立法，對失業者提供一些福利，但他們必須在3個月內接受培訓或工作至少18個小時。新法已脫離基本收入的概念。

芬蘭的實驗方案主要聚焦在保障收入能否成為失業者接受有薪工作的誘因，但嚴格來說，並非真正的全民基本收入實驗，因為對象受限，而且金額不足以維持生活。

但該案希望能給一些政策議題帶來線索，例如沒有附加條件的補助能否減輕失業者的焦慮，讓努力因應快速變動和不穩定勞動市場的複雜社會安全體系，得以簡化。