親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台灣教授為何低薪？ 李茂生點出原因「已經沒救了」

台塑投資94億元在美建石化園區 前5年地價稅全免

2018-04-24 07:34世界日報 記者張大仁╱綜合報導

美國路易斯安納州官員23日宣布，來自台灣的台塑石化公司，已決定在路州一處2400英畝(970公頃)的土地上興建一座價值94億元的石化園區。

路州州長愛德華茲宣布台塑石化公司的計畫。(美聯社)
路州州長愛德華茲宣布台塑石化公司的計畫。(美聯社)
分享

路州州長愛德華茲(John Bel Edwards)和台塑石化執行副總裁林克彥共同宣布聖詹姆斯郡(St. James Parish)的計畫。

根據路州州府發布的新聞稿，該項目預計將創造1200個固定工作，平均薪資8萬4500元，興建期間工作職位需求高達8000個。

這將是該郡最大的產業，郡長羅塞爾(Timmy Roussel)說，「單是這座廠幾乎就可將現有稅基增加一倍。」

但是該郡需5年後才能開始向台塑石化徵收地價稅，8年後才能提高稅負比率率至20%以上。因為依據地方議會的批准，路州的標準獎勵計畫提供5年地價稅全免，接下來的3年後則免除80%的稅。

路州經濟發展局發言人佩里烏克斯(Gary Perilloux)說，他正在努力計算實際和其他豁免的金額數字。

預計興建工程需要10年，如果所有許可證都獲得批准，可能會在2019年開始動工。工程將分兩階段進行，預計首批永久性職位將在2021年到任。新聞稿指出，該招聘將啟動四期績效獎勵金的第一筆300萬元，用以抵銷基礎設施成本。

這座位於唐納森維爾(Donaldsonville)下游的複合型石化園區將採用天然氣製造乙烯、丙烯、乙二醇和許多塑料產品的相關聚合物。這是路易斯安納州透過裂解頁岩的廉價天然氣用於最新的大型石油化工業務的擴張。

台塑石化目前在現有三家路易斯安納州工廠擁有410名員工。

2009年在德州和路州的兩座石化工廠發生長期空氣、水和危險廢棄物違法爭議後，三家美國子公司同意支付1280萬元的補救費用和罰款。

規畫中的石化園區將由在路州註冊的台塑石化子公司經營，該公司名為FG LA LLC，並以林克彥為執行長。

台積電
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

決戰天際線 全球掀摩天樓興建潮

2018-04-24 01:18

生物塑膠…環保新利器

2018-04-24 01:18

亞洲4月石油需求 衝高

2018-04-24 01:18

歐PMI報喜 QE退場計畫不變

2018-04-24 01:16

芬蘭將結束兩年期無條件基本收入方案 不延長擴大

2018-04-24 07:54

彭博資訊專欄／OPEC要記取油價崩跌教訓

2018-04-24 01:19

日本7-11向觀光客招手 可代辦住房手續

2018-04-24 01:18

垃圾發電趨勢 將燒向美國

2018-04-24 01:18

沃爾瑪將入主印度電商一哥

2018-04-24 01:18

日本斥資56億美元 蓋最高木造大樓

2018-04-24 01:18

高塔競賽 經濟泡沫破滅警訊

2018-04-24 01:18

章魚捕獲量減 價格飆漲

2018-04-24 01:18

沃爾瑪收購印度電商 消費者最大贏家

2018-04-24 01:18

三另類指標釋出正面訊息 全球貿易前景安啦

2018-04-24 01:18

日推民宿法 恐扼殺Airbnb

2018-04-24 01:18

印尼 內需強勁

2018-04-23 23:05

卡達主權債 60億美元登台發行

2018-04-23 23:05

漢諾威工業展 總統握手機器人

2018-04-23 23:05

歐元區購債計畫 預估年底前退場

2018-04-23 23:05

川普不是第一個！ 那些年砲轟高油價的美國總統們

2018-04-23 22:11

用戶個資外洩醜聞 學者控臉書從不在意

2018-04-23 19:18

調查：美工資漲幅破紀錄 侵蝕企業獲利

2018-04-23 14:59

沃爾瑪接近敲定併購印度電商龍頭 可能拿下6至8成股權

2018-04-23 14:00

大陸海運代理商打廣告 可利用轉運規避美關稅

2018-04-23 13:51

希爾頓酒店推電競主題房 每晚1萬元

2018-04-23 12:00

全球抗跌避險誰最優？ 小型股 石油最佳資金避風港

2018-04-23 11:12

國際油價若再漲下去 至少有三種影響

2018-04-23 10:49

亞股淡定 兩利多抵擋美股周五崩跌之勢

2018-04-23 08:52

魔鏡魔鏡 誰是找到後智機時代春天的晶片製造商？

2018-04-23 08:22

台ADR上周五全跌 台積電跌幅收斂

2018-04-23 07:09

今天開盤前 五件國際大事不可不知

2018-04-23 06:51

末日博士羅比尼 奢華的市場烏鴉

2018-04-23 00:33

空頭女王…從爆紅到神隱

2018-04-23 00:33

日本小電玩店關門 遊戲界龍頭紛紛致敬老闆娘

2018-04-23 00:33

歐墨更新FTA 關稅幾全免

2018-04-23 00:33

英徵總裁 將刊登國際廣告

2018-04-23 00:33

東芝記憶體業務 可能不賣了

2018-04-23 00:33

英首季GDP增幅 專家看衰

2018-04-23 00:33

科技大咖 競相研發AI晶片

2018-04-23 00:33
看更多

熱門文章

北韓發生重大交通意外 巴士墜橋逾30陸客死亡

2018-04-23 12:07

恭喜！凱特王妃平安生產 生下一名小王子

2018-04-23 20:21

小女孩挖出6500萬年前化石 驚動考古團隊

2018-04-23 11:13

爸媽不讓他去峇里島 澳洲12歲童偷刷卡飛出國4天

2018-04-22 16:44

國際油價若再漲下去 至少有三種影響

2018-04-23 10:49

影／客機1.5萬呎高空突「脫窗」 女乘客嚇哭釀3傷

2018-04-23 14:39

川普為馬克宏首辦國宴…打破慣例！拒邀這兩種人

2018-04-23 12:00

韓航老媽比千金更野蠻 喝令裝修工人下跪掌嘴踢腿

2018-04-23 15:59

逾30名陸客死亡 北韓觀光巴士墜橋意外影片曝光

2018-04-23 15:41

因為一顆蘋果 女乘客通關遭罰萬元

2018-04-23 12:42

加國汽車撞人9死16傷疑恐攻 駕駛被捕前要求「射我頭部」

2018-04-24 06:45

禍不單行！韓航董座妻女涉逃稅 海關人員搜索韓航

2018-04-23 14:48

紐時：中國最怕川金會達成「大交易」 北韓親美

2018-04-23 09:34

影／美餐廳遭裸男持槍掃射 非裔男英勇奪槍被封英雄

2018-04-23 14:10

英國王室寶寶誕生 傳統繁文縟節多

2018-04-23 21:29

網友：韓航應撤國旗標誌 野蠻千金有損國格

2018-04-23 10:25

師法父祖策略 金正恩走極端誘美上談判桌

2018-04-23 08:43

快生了！凱特王妃開始陣痛 23日一早入院待產

2018-04-23 16:03

他伺機奪下槍手步槍 卻自認非英雄「純粹是自保」

2018-04-23 11:18

北韓車禍36死2重傷 中國急派醫師赴北韓

2018-04-23 18:22

田州鬆餅店4死槍擊案 兇嫌落網

2018-04-24 03:21

邀約沙灘散步談心 出軌丈夫為保險金海邊殺妻

2018-04-23 12:30

英王室將迎接新生命 繼承順位擠下哈利

2018-04-23 19:49

年改髮夾彎！尼加拉瓜反年改釀25死 總統宣布放棄

2018-04-23 11:30

加拿大多倫多廂型車撞行人 至少9死16傷

2018-04-24 06:05

川普不是第一個！ 那些年砲轟高油價的美國總統們

2018-04-23 22:11

大陸海運代理商打廣告 可利用轉運規避美關稅

2018-04-23 13:51

好孕不斷 威廉凱特相戀及婚後生活大事紀

2018-04-23 21:42

紐時記者爆料 比爾‧柯林頓大選後散播陰謀論謠言

2018-04-23 19:06

亞股淡定 兩利多抵擋美股周五崩跌之勢

2018-04-23 08:52

川普不做，我們有責！ 彭博捐1.33億元阻氣候變遷

2018-04-23 09:07

川普背書也不管用？羅穆尼選參議員 輸掉黨提名戰

2018-04-23 16:43

她雖然沒有四肢 但她獲得全世界最溫暖的愛

2018-04-23 14:39

決戰天際線 全球掀摩天樓興建潮

2018-04-24 01:18

日本民宿業新法 恐趕跑Airbnb等業者

2018-04-23 12:22

芬蘭將結束兩年期無條件基本收入方案 不延長擴大

2018-04-24 07:54

急解釋！受訪時稱會投票給川普 仙妮亞唐恩發文道歉

2018-04-23 16:22

「總統要懂很多」川普前妻要他別連任 不如去打高爾夫

2018-04-23 17:53

影／日租屋公司推「影子男友」 保障獨居女子安全

2018-04-23 18:10

台塑投資94億元在美建石化園區 前5年地價稅全免

2018-04-24 07:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top