台塑投資94億元在美建石化園區 前5年地價稅全免

2018-04-24 07:34 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ╱綜合報導



美國路易斯安納州官員23日宣布，來自台灣的台塑石化公司，已決定在路州一處2400英畝(970公頃)的土地上興建一座價值94億元的石化園區。

路州州長愛德華茲宣布台塑石化公司的計畫。(美聯社) 分享 facebook

路州州長愛德華茲(John Bel Edwards)和台塑石化執行副總裁林克彥共同宣布聖詹姆斯郡(St. James Parish)的計畫。

根據路州州府發布的新聞稿，該項目預計將創造1200個固定工作，平均薪資8萬4500元，興建期間工作職位需求高達8000個。

這將是該郡最大的產業，郡長羅塞爾(Timmy Roussel)說，「單是這座廠幾乎就可將現有稅基增加一倍。」

但是該郡需5年後才能開始向台塑石化徵收地價稅，8年後才能提高稅負比率率至20%以上。因為依據地方議會的批准，路州的標準獎勵計畫提供5年地價稅全免，接下來的3年後則免除80%的稅。

路州經濟發展局發言人佩里烏克斯(Gary Perilloux)說，他正在努力計算實際和其他豁免的金額數字。

預計興建工程需要10年，如果所有許可證都獲得批准，可能會在2019年開始動工。工程將分兩階段進行，預計首批永久性職位將在2021年到任。新聞稿指出，該招聘將啟動四期績效獎勵金的第一筆300萬元，用以抵銷基礎設施成本。

這座位於唐納森維爾(Donaldsonville)下游的複合型石化園區將採用天然氣製造乙烯、丙烯、乙二醇和許多塑料產品的相關聚合物。這是路易斯安納州透過裂解頁岩的廉價天然氣用於最新的大型石油化工業務的擴張。

台塑石化目前在現有三家路易斯安納州工廠擁有410名員工。

2009年在德州和路州的兩座石化工廠發生長期空氣、水和危險廢棄物違法爭議後，三家美國子公司同意支付1280萬元的補救費用和罰款。

規畫中的石化園區將由在路州註冊的台塑石化子公司經營，該公司名為FG LA LLC，並以林克彥為執行長。