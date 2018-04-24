川普政府態度影響市場 鋁價重挫、油價收高

2018-04-24 07:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



川普政府示意可能放鬆對俄羅斯鋁業（UC Rusal）的制裁，鋁價周一一度挫跌10%；油價反彈收高，因投資人擔心美國對伊朗的制裁影響產量。

美國財政部表示，如果與俄羅斯富豪Oleg Deripaska出售他所持有的俄羅斯鋁業股權，將減少或解除對這家公司的制裁；此外，美國也延長美國和非美國公民結束與俄鋁業務往來的期限，延至10月23日。

美國4月6日對俄鋁制裁以來，國際鋁價一度上漲近三分之一，引發包括法國總統馬克宏在內的外國領導人要求美方改變策略。美國財政部長米努勤表示，制裁的目標是Oleg Deripaska，對夥伴和盟國的衝擊，則是美國考慮放鬆制裁的原因。

倫敦金屬交易所（LME）鋁價周一盤中挫跌10%，報每公噸2,237美元，收跌8.5%至每公噸2,278美元。

國際油價周一早盤急挫，因投資人擔心供給過剩。隨後油價反彈，因市場預期美國的制裁可能影響伊朗產量。布侖特原油期貨漲0.65美元或0.9%，結算價報每桶74.71美元；西德州原油收漲0.24美元，結算價報每桶68.64美元，

金價觸及兩周低點，因美債殖利率走高，引發投資人爭相買入美元。黃金現貨下跌0.9%，報每英兩1,323.40美元，稍早觸及逾兩周低點1,322.81美元。美國6月黃金期貨收跌14.3美元或1.1%，報每英兩1,324美元。