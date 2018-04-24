親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台灣教授為何低薪？ 李茂生點出原因「已經沒救了」

川普政府態度影響市場 鋁價重挫、油價收高

2018-04-24 07:33經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

川普政府示意可能放鬆對俄羅斯鋁業（UC Rusal）的制裁，鋁價周一一度挫跌10%；油價反彈收高，因投資人擔心美國對伊朗的制裁影響產量。

美國財政部表示，如果與俄羅斯富豪Oleg Deripaska出售他所持有的俄羅斯鋁業股權，將減少或解除對這家公司的制裁；此外，美國也延長美國和非美國公民結束與俄鋁業務往來的期限，延至10月23日。

美國4月6日對俄鋁制裁以來，國際鋁價一度上漲近三分之一，引發包括法國總統馬克宏在內的外國領導人要求美方改變策略。美國財政部長米努勤表示，制裁的目標是Oleg Deripaska，對夥伴和盟國的衝擊，則是美國考慮放鬆制裁的原因。

倫敦金屬交易所（LME）鋁價周一盤中挫跌10%，報每公噸2,237美元，收跌8.5%至每公噸2,278美元。

國際油價周一早盤急挫，因投資人擔心供給過剩。隨後油價反彈，因市場預期美國的制裁可能影響伊朗產量。布侖特原油期貨漲0.65美元或0.9%，結算價報每桶74.71美元；西德州原油收漲0.24美元，結算價報每桶68.64美元，

金價觸及兩周低點，因美債殖利率走高，引發投資人爭相買入美元。黃金現貨下跌0.9%，報每英兩1,323.40美元，稍早觸及逾兩周低點1,322.81美元。美國6月黃金期貨收跌14.3美元或1.1%，報每英兩1,324美元。

俄羅斯油價伊朗
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

台塑投資94億元在美建石化園區 前5年地價稅全免

2018-04-24 07:34

生物塑膠…環保新利器

2018-04-24 01:18

亞洲4月石油需求 衝高

2018-04-24 01:18

歐PMI報喜 QE退場計畫不變

2018-04-24 01:16

芬蘭將結束兩年期無條件基本收入方案 不延長擴大

2018-04-24 07:54

彭博資訊專欄／OPEC要記取油價崩跌教訓

2018-04-24 01:19

日本7-11向觀光客招手 可代辦住房手續

2018-04-24 01:18

垃圾發電趨勢 將燒向美國

2018-04-24 01:18

沃爾瑪將入主印度電商一哥

2018-04-24 01:18

日本斥資56億美元 蓋最高木造大樓

2018-04-24 01:18

高塔競賽 經濟泡沫破滅警訊

2018-04-24 01:18

章魚捕獲量減 價格飆漲

2018-04-24 01:18

沃爾瑪收購印度電商 消費者最大贏家

2018-04-24 01:18

三另類指標釋出正面訊息 全球貿易前景安啦

2018-04-24 01:18

日推民宿法 恐扼殺Airbnb

2018-04-24 01:18

印尼 內需強勁

2018-04-23 23:05

卡達主權債 60億美元登台發行

2018-04-23 23:05

漢諾威工業展 總統握手機器人

2018-04-23 23:05

歐元區購債計畫 預估年底前退場

2018-04-23 23:05

川普不是第一個！ 那些年砲轟高油價的美國總統們

2018-04-23 22:11

用戶個資外洩醜聞 學者控臉書從不在意

2018-04-23 19:18

調查：美工資漲幅破紀錄 侵蝕企業獲利

2018-04-23 14:59

沃爾瑪接近敲定併購印度電商龍頭 可能拿下6至8成股權

2018-04-23 14:00

大陸海運代理商打廣告 可利用轉運規避美關稅

2018-04-23 13:51

希爾頓酒店推電競主題房 每晚1萬元

2018-04-23 12:00

全球抗跌避險誰最優？ 小型股 石油最佳資金避風港

2018-04-23 11:12

國際油價若再漲下去 至少有三種影響

2018-04-23 10:49

亞股淡定 兩利多抵擋美股周五崩跌之勢

2018-04-23 08:52

魔鏡魔鏡 誰是找到後智機時代春天的晶片製造商？

2018-04-23 08:22

台ADR上周五全跌 台積電跌幅收斂

2018-04-23 07:09

今天開盤前 五件國際大事不可不知

2018-04-23 06:51

末日博士羅比尼 奢華的市場烏鴉

2018-04-23 00:33

空頭女王…從爆紅到神隱

2018-04-23 00:33

日本小電玩店關門 遊戲界龍頭紛紛致敬老闆娘

2018-04-23 00:33

歐墨更新FTA 關稅幾全免

2018-04-23 00:33

英徵總裁 將刊登國際廣告

2018-04-23 00:33

東芝記憶體業務 可能不賣了

2018-04-23 00:33

英首季GDP增幅 專家看衰

2018-04-23 00:33

科技大咖 競相研發AI晶片

2018-04-23 00:33
看更多

熱門文章

北韓發生重大交通意外 巴士墜橋逾30陸客死亡

2018-04-23 12:07

恭喜！凱特王妃平安生產 生下一名小王子

2018-04-23 20:21

小女孩挖出6500萬年前化石 驚動考古團隊

2018-04-23 11:13

爸媽不讓他去峇里島 澳洲12歲童偷刷卡飛出國4天

2018-04-22 16:44

國際油價若再漲下去 至少有三種影響

2018-04-23 10:49

影／客機1.5萬呎高空突「脫窗」 女乘客嚇哭釀3傷

2018-04-23 14:39

川普為馬克宏首辦國宴…打破慣例！拒邀這兩種人

2018-04-23 12:00

韓航老媽比千金更野蠻 喝令裝修工人下跪掌嘴踢腿

2018-04-23 15:59

逾30名陸客死亡 北韓觀光巴士墜橋意外影片曝光

2018-04-23 15:41

因為一顆蘋果 女乘客通關遭罰萬元

2018-04-23 12:42

加國汽車撞人9死16傷疑恐攻 駕駛被捕前要求「射我頭部」

2018-04-24 06:45

禍不單行！韓航董座妻女涉逃稅 海關人員搜索韓航

2018-04-23 14:48

紐時：中國最怕川金會達成「大交易」 北韓親美

2018-04-23 09:34

影／美餐廳遭裸男持槍掃射 非裔男英勇奪槍被封英雄

2018-04-23 14:10

英國王室寶寶誕生 傳統繁文縟節多

2018-04-23 21:29

網友：韓航應撤國旗標誌 野蠻千金有損國格

2018-04-23 10:25

師法父祖策略 金正恩走極端誘美上談判桌

2018-04-23 08:43

快生了！凱特王妃開始陣痛 23日一早入院待產

2018-04-23 16:03

他伺機奪下槍手步槍 卻自認非英雄「純粹是自保」

2018-04-23 11:18

北韓車禍36死2重傷 中國急派醫師赴北韓

2018-04-23 18:22

田州鬆餅店4死槍擊案 兇嫌落網

2018-04-24 03:21

邀約沙灘散步談心 出軌丈夫為保險金海邊殺妻

2018-04-23 12:30

英王室將迎接新生命 繼承順位擠下哈利

2018-04-23 19:49

年改髮夾彎！尼加拉瓜反年改釀25死 總統宣布放棄

2018-04-23 11:30

加拿大多倫多廂型車撞行人 至少9死16傷

2018-04-24 06:05

川普不是第一個！ 那些年砲轟高油價的美國總統們

2018-04-23 22:11

大陸海運代理商打廣告 可利用轉運規避美關稅

2018-04-23 13:51

好孕不斷 威廉凱特相戀及婚後生活大事紀

2018-04-23 21:42

紐時記者爆料 比爾‧柯林頓大選後散播陰謀論謠言

2018-04-23 19:06

亞股淡定 兩利多抵擋美股周五崩跌之勢

2018-04-23 08:52

川普不做，我們有責！ 彭博捐1.33億元阻氣候變遷

2018-04-23 09:07

川普背書也不管用？羅穆尼選參議員 輸掉黨提名戰

2018-04-23 16:43

她雖然沒有四肢 但她獲得全世界最溫暖的愛

2018-04-23 14:39

決戰天際線 全球掀摩天樓興建潮

2018-04-24 01:18

日本民宿業新法 恐趕跑Airbnb等業者

2018-04-23 12:22

芬蘭將結束兩年期無條件基本收入方案 不延長擴大

2018-04-24 07:54

急解釋！受訪時稱會投票給川普 仙妮亞唐恩發文道歉

2018-04-23 16:22

「總統要懂很多」川普前妻要他別連任 不如去打高爾夫

2018-04-23 17:53

影／日租屋公司推「影子男友」 保障獨居女子安全

2018-04-23 18:10

台塑投資94億元在美建石化園區 前5年地價稅全免

2018-04-24 07:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top