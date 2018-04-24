美股張跌互見 標普寫下近10來最長修正期

2018-04-24 06:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周一漲跌互見，標普500指數自2月初以來已52個交易日無法脫離修正區。 路透 分享 facebook 美股周一漲跌互見，對智慧手機需求疲軟的疑慮拖累科技股，那斯達克指數下滑，但企業財報的樂觀情緒緩和跌勢。標普500指數雖然微幅收漲，但自2月8日陷入修正以來已經52個交易日無法脫離修正區，寫下2008年5月1日以來最長紀錄。

道瓊工業指數收跌14.25點或0.06%，至24,448.69點；標普500指數收漲0.15點或0.01%，至2,670.29點；那斯達克指數收跌17.525點或0.25%，至7,128.60點。

科技股拉低標普500和那斯達克指數，本周將有多家科技巨擘公布業績。晶片製造商股價下跌，上周全球晶圓代工龍頭企業台積電下修全年營收目標，因智慧手機需求疲軟。

10年期美債殖利率升至2014年1月來最高水準，主因投資人對美國公債供應增加和通膨加速攀升的疑慮。Wedbush Securities高級副總裁Stephen Massocca說：「市場顯然被公債市場走勢嚇到了，如果長債殖利率繼續上升，將繼續成為市場的絆腳石。」

企業財報是市場亮點，18%的標普500指數成分股公司公布財報業績，其中78.2%優於分析師預期。Massocca說：「本季公布的盈利非常好，繼續支持市場。」

Google母公司字母公司周一公布財報，首季營收、獲利均優於預期，盤後股價小幅上漲。

本周將有多家標普500指數成分股企業公布財報，包括臉書、微軟、亞馬遜和英特爾等科技巨擘。