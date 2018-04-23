越南擬修法 延後退休年齡

2018-04-23 21:22 中央社 河內23日電



越南勞動榮軍與社會部今天提出社會保險法修正草案，其中研擬延後公務員和勞工退休年齡，目的為延長勞工社保繳納時間，以利平衡退休基金收支。

「青年報」新聞網站報導，越南國會社會問題委員會今天召開會議，勞動榮軍與社會部部長陶玉容（DaoNgoc Dung）在會中公布上述草案。

這項草案提出2項有關延後退休年齡的方案，其中第一方案將男性退休年齡由目前的60歲調高至62歲，並將女性退休年齡由目前的55歲調高至60歲。第2方案將男性和女性退休年齡分別調高至65歲和60歲。

報導指出，為避免對勞工和社會產生衝擊，若實施第一方案，每年將把退休年齡調高3個月，直到男、女性勞工退休年齡分別達到62歲和60歲。若實施第二方案，每年將把退休年齡調高4個月，直到男、女性勞工退休年齡分別達到65歲和60歲。

越南勞動榮軍與社會部之前指出，延後退休年齡的主要目的是確保退休基金的長期平衡，如果維持現行收支情況，退休基金收支自2023年將開始失衡，到2034年恐要使用國家預算彌補支付。

此外，這項草案還包括若干有關社保繳納時間與勞工享有福利的調整。

報導說，越共第12屆中央委員會第7次會議於5月初召開，將進一步討論這項草案，若通過將再提交國會審議。