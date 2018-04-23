親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

女星陶嫚曼閃婚張家祝之子 馬英九當證婚人

台北市松山區900戶大停電 台電：饋線故障搶修中

越南擬修法 延後退休年齡

2018-04-23 21:22中央社 河內23日電

越南勞動榮軍與社會部今天提出社會保險法修正草案，其中研擬延後公務員和勞工退休年齡，目的為延長勞工社保繳納時間，以利平衡退休基金收支。

「青年報」新聞網站報導，越南國會社會問題委員會今天召開會議，勞動榮軍與社會部部長陶玉容（DaoNgoc Dung）在會中公布上述草案。

這項草案提出2項有關延後退休年齡的方案，其中第一方案將男性退休年齡由目前的60歲調高至62歲，並將女性退休年齡由目前的55歲調高至60歲。第2方案將男性和女性退休年齡分別調高至65歲和60歲。

報導指出，為避免對勞工和社會產生衝擊，若實施第一方案，每年將把退休年齡調高3個月，直到男、女性勞工退休年齡分別達到62歲和60歲。若實施第二方案，每年將把退休年齡調高4個月，直到男、女性勞工退休年齡分別達到65歲和60歲。

越南勞動榮軍與社會部之前指出，延後退休年齡的主要目的是確保退休基金的長期平衡，如果維持現行收支情況，退休基金收支自2023年將開始失衡，到2034年恐要使用國家預算彌補支付。

此外，這項草案還包括若干有關社保繳納時間與勞工享有福利的調整。

報導說，越共第12屆中央委員會第7次會議於5月初召開，將進一步討論這項草案，若通過將再提交國會審議。

越南公務員保險
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

調查：美工資漲幅破紀錄 侵蝕企業獲利

2018-04-23 14:59

沃爾瑪接近敲定併購印度電商龍頭 可能拿下6至8成股權

2018-04-23 14:00

大陸海運代理商打廣告 可利用轉運規避美關稅

2018-04-23 13:51

希爾頓酒店推電競主題房 每晚1萬元

2018-04-23 12:00

全球抗跌避險誰最優？ 小型股 石油最佳資金避風港

2018-04-23 11:12

國際油價若再漲下去 至少有三種影響

2018-04-23 10:49

亞股淡定 兩利多抵擋美股周五崩跌之勢

2018-04-23 08:52

魔鏡魔鏡 誰是找到後智機時代春天的晶片製造商？

2018-04-23 08:22

台ADR上周五全跌 台積電跌幅收斂

2018-04-23 07:09

今天開盤前 五件國際大事不可不知

2018-04-23 06:51

末日博士羅比尼 奢華的市場烏鴉

2018-04-23 00:33

空頭女王…從爆紅到神隱

2018-04-23 00:33

日本小電玩店關門 遊戲界龍頭紛紛致敬老闆娘

2018-04-23 00:33

歐墨更新FTA 關稅幾全免

2018-04-23 00:33

英徵總裁 將刊登國際廣告

2018-04-23 00:33

東芝記憶體業務 可能不賣了

2018-04-23 00:33

英首季GDP增幅 專家看衰

2018-04-23 00:33

科技大咖 競相研發AI晶片

2018-04-23 00:33

抗美 歐、墨更新自貿協定

2018-04-23 00:08

世銀增資 大陸投票權提升

2018-04-23 00:04

貿易戰有解？美財長鬆口訪北京磋商 中方表歡迎

2018-04-23 00:03

全球央行：貿易戰恐促通縮

2018-04-22 23:55

美擬嚴管輸陸半導體設備 提高智財權談判籌碼

2018-04-22 23:50

伊爾艾朗專欄／把握金融市場三大轉型

2018-04-22 00:12

G20財長避談美中衝突

2018-04-22 00:10

美關稅大刀瞄準陸消費電子 台日韓供應連恐受創

2018-04-22 00:10

日本武田藥品 加價喊買罕病藥廠

2018-04-22 00:00

美國製藥業遊說支出 創高

2018-04-22 00:00

美元連四升...漲勢難續

2018-04-22 00:00

歐QE退場計畫 傳7月鬆口

2018-04-22 00:00

避險升溫 亞幣臉都綠了

2018-04-21 00:35

全球電動車銷售 帶勁

2018-04-21 00:04

俠盜獵車手5…賺進60億美元

2018-04-21 00:04

日通膨放緩 央行估維持寬鬆

2018-04-21 00:04

美債殖利率 再度叩關3%

2018-04-21 00:04

美太陽能露曙光 融資利率降

2018-04-21 00:04

Fed縮表負面效應浮現

2018-04-21 00:04

川普嗆OPEC人為抬高油價

2018-04-21 00:03

特斯拉逃不出產能地獄 近兩個月市值縮水16%

2018-04-20 10:52
看更多

熱門文章

北韓發生重大交通意外 巴士墜橋逾30陸客死亡

2018-04-23 12:07

日本小電玩店關門 遊戲界龍頭紛紛致敬老闆娘

2018-04-23 00:33

小女孩挖出6500萬年前化石 驚動考古團隊

2018-04-23 11:13

韓航2野蠻千金 被老爸撤職

2018-04-23 00:54

恭喜！凱特王妃平安生產 生下一名小王子

2018-04-23 20:21

影／客機1.5萬呎高空突「脫窗」 女乘客嚇哭釀3傷

2018-04-23 14:39

國際油價若再漲下去 至少有三種影響

2018-04-23 10:49

川普為馬克宏首辦國宴…打破慣例！拒邀這兩種人

2018-04-23 12:00

韓航老媽比千金更野蠻 喝令裝修工人下跪掌嘴踢腿

2018-04-23 15:59

今天開盤前 五件國際大事不可不知

2018-04-23 06:51

田納西州鬆餅店槍擊案4死 嫌犯在逃

2018-04-22 23:12

因為一顆蘋果 女乘客通關遭罰萬元

2018-04-23 12:42

逾30名陸客死亡 北韓觀光巴士墜橋意外影片曝光

2018-04-23 15:41

紐時：中國最怕川金會達成「大交易」 北韓親美

2018-04-23 09:34

禍不單行！韓航董座妻女涉逃稅 海關人員搜索韓航

2018-04-23 14:48

貿易戰有解？美財長鬆口訪北京磋商 中方表歡迎

2018-04-23 00:03

師法父祖策略 金正恩走極端誘美上談判桌

2018-04-23 08:43

網友：韓航應撤國旗標誌 野蠻千金有損國格

2018-04-23 10:25

他伺機奪下槍手步槍 卻自認非英雄「純粹是自保」

2018-04-23 11:18

空頭女王…從爆紅到神隱

2018-04-23 00:33

邀約沙灘散步談心 出軌丈夫為保險金海邊殺妻

2018-04-23 12:30

影／美餐廳遭裸男持槍掃射 非裔男英勇奪槍被封英雄

2018-04-23 14:10

魔鏡魔鏡 誰是找到後智機時代春天的晶片製造商？

2018-04-23 08:22

對停止核試從樂觀變謹慎！川普：朝核危機「遠未結束」

2018-04-22 22:42

快生了！凱特王妃開始陣痛 23日一早入院待產

2018-04-23 16:03

年改髮夾彎！尼加拉瓜反年改釀25死 總統宣布放棄

2018-04-23 11:30

金正恩推中國式經改 將准農地私有

2018-04-23 00:54

北韓車禍36死2重傷 中國急派醫師赴北韓

2018-04-23 18:22

末日博士羅比尼 奢華的市場烏鴉

2018-04-23 00:33

全球央行：貿易戰恐促通縮

2018-04-22 23:55

大陸海運代理商打廣告 可利用轉運規避美關稅

2018-04-23 13:51

川普不做，我們有責！ 彭博捐1.33億元阻氣候變遷

2018-04-23 09:07

保障求職者 美國禁問過往薪資

2018-04-23 07:00

台ADR上周五全跌 台積電跌幅收斂

2018-04-23 07:09

英王室將迎接新生命 繼承順位擠下哈利

2018-04-23 19:49

亞股淡定 兩利多抵擋美股周五崩跌之勢

2018-04-23 08:52

東芝記憶體業務 可能不賣了

2018-04-23 00:33

馬克宏會川普 能救伊朗核協議？

2018-04-23 00:54

日本民宿業新法 恐趕跑Airbnb等業者

2018-04-23 12:22

她雖然沒有四肢 但她獲得全世界最溫暖的愛

2018-04-23 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top