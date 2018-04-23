今天開盤前 五件國際大事不可不知

2018-04-23 06:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



蘋果上周五股價跌幅加劇，對台股今天表現絕非好兆頭。路透 分享 facebook 中美就貿易問題陷入對峙之際，美國財長米努勤表示正考慮訪問中國，討論貿易紛爭問題。他說對兩國達成協議抱持「謹慎樂觀」態度。以下是今天開盤前，投資人值得留意的五件國際要聞：

●美財長擬訪中解決貿易難題

米努勤上周六出席在華盛頓舉行的國際貨幣基金（IMF）和世界銀行春季會議時透露，他考慮訪問中國大陸，商討貿易問題，「我不會針對時機發表任何評論，也不會證實任何事，但正在考量走訪事宜。」

中國大陸商務部對此表示歡迎，22日上午以答記者問形式表示，「中方已收到美方希來北京進行經貿問題磋商的資訊，中方對此表示歡迎。」

●美國可能公布對陸新關稅清單

美國未來幾天將宣布另對價值1,000億美元的中國進口產品課徵關稅的產品清單，路透分析勢必難免瞄準消費性電子產品或服飾等消費品，而台日韓供應鏈也可能連帶受創。

路透指出，美國供應鏈可能會受波及，因為很多消費性電子產品是靠美國供應半導體、軟體和其他零組件，銷往中國組裝後再進口美國。為蘋果等企業供應手機零組件的台灣、南韓、日本也會遭殃。

●蘋果股價連三挫

受iPhone銷售展望蒙上陰影影響，蘋果股價上周五重挫4%，連三天下挫，今年來股價表現也由紅翻黑。摩根士丹利分析師已調降iPhone出貨量預測，但也認為若蘋果股價在5月1日公布上季財報後下跌，是加碼買進良機。

台積電19日公布的本季預估營收約比分析師預期少10億美元，加深市場對iPhone X銷售欠佳的疑慮，蘋果三個交易日跌7%，市值蒸發630億美元（約新台幣1.85兆元），不僅今年來漲幅全數回吐，而且還倒跌2%，拖累美股下挫。

●美科技超級財報周

美債殖利率攀升與業績不如預期等疑慮，拖累美股上周五（20日）挫跌，本周Google母公司字母（Alphabet）、臉書（Facebook） 、亞馬遜等重量級科技業者都將陸續公布上季財報，將印證這些憂慮是否成真。

蘋果股價20日大跌4%，拖累硬體和晶片類股下跌，科技股為主的那斯達克綜合指數跌1.3%，道瓊工業指數也跌逾200點，但美股三大指數一周來保住漲勢，只是費城半導體指數上周大跌4.4%。

本周將有多家重量級科技業公布上季財報，包括字母（周一美股盤後）、臉書（周三盤後），而亞馬遜、英特爾、微軟也將在周四盤後發布。

本周最讓投資人寢食難安的可能是臉書，該公司上季營收預料將勁增，但分析師警告，不管財報再怎麼好，只要廣告營收出現一絲疲弱或有主管發表任何負面評論，都會打擊股價。

近來美國科技巨人有如腹背受敵，先是臉書個資外洩問題引發科技股賣壓，又被美中貿易爭端波及，上周台積電財測不如預期，又震動整個半導體股，也拖累蘋果股價，加深智慧手機榮景消退的疑慮。

●北韓停止發展核武 改拚經濟

兩韓本周將舉行峰會之際，北韓國家媒體引述領導人金正恩報導，北韓已經達成發展核武的目標，將停止核武試爆或洲際飛彈試射，並拆除核武試爆場，轉而追求經濟成長與和平。

專家指出，這顯示金正恩認為經濟成長有助維持政權穩定並改善海外形象，也能藉由讓步取得與美國總統會面的歷史成就。